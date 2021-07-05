Музыкальные новинки июня: концептуальный Tyler, the Creator, сайд-проект T-Fest и 55-ый (!) по счету альбом Bones

Пока Shortparis взывают Москву к ответу, у «Всигме» столица говорит сама за себя. Tyler, the Creator показывает наработанное за годы мастерство, а Элмо О’Коннор выпускает 55-ую по счету пластинку — и это только под псевдонимом Bones. Little Big обращаются к застольной классике, Onuka — к истокам украинской культуры, наигрывая мелодии на 100-летних свистульках. Где-то посередине редактор «Собака.ru» Даша Гладких рассказывает (об этих и не только!) главных музыкальных новинках прошедшего июня.
«Всигме» — «Родной»
«Всигме» — как если бы группа «Пруд» со своими злободневными текстами про «личностный рост, я сел за репост» и трио «Кровосток» с фирменной читкой объединились для совместного проекта. Чтобы предпринять очередную попытку описать современную Россию, конечно. Самая сильная на третьем альбоме в истории «сигмачей» Сани Суперсоника, Арчанги и Котзи Брауна песня оказалась открывающей его. Здесь и золотой миллиард, и семья Ельцина, и правоохранительные органы, выстроенные из кирпичиков-аббревиатур. «Западная муха по прозвищу ЦЦ захватила весь ЦБ, где ФСБ, где ГРУ, генштаб КГБ, где центральный комитет, НГБ НКВД, где все?». Одной только «ЦЦ» достаточно, чтобы передознуться современной Россией. Поэтому слушать настоятельно рекомендуется порционно, или выделить для альбома один день из своей жизни — и не прочесть за сутки ни одной новости.
Shortparis — «Яблонный Сад»
На четвертом альбоме Shortparis возвращаются к традиции 11-песенника. В пластинку вошли также ранее выпущенные треки «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и песня из альбома-трибьюта Осипу Мандельштаму «Эта ночь непоправима». Обложка пластинки «Яблонный Сад» — аллегория к картине «Апофеозу войны» Василия Васильевича Верещагина. Здесь переплелись между собой прошлое и настоящее, поэзия и форма, нерв и экспрессия. Подробнее о том, каким получился новый альбом Shortparis «Яблонный Сад», можно почитать здесь.
Onuka — Kolir
Украинская электро-фолк-группа возвращается после трехлетнего перерыва с новым альбомом. В Kolir вошли десять треков, открывающих новый этап в дискографии коллектива. Это не только самая интимная и откровенная пластинка, но и альбом-эксперимент. Здесь впервые появляется дуэт — композиция Uyavy, созданная совместно с группой «ДахаБраха», здесь дают вторую жизнь старым зарисовкам — песне Son, написаной братом вокалистки Наты Жижченко Александром 20 лет назад. В целом Kolir — симбиоз между первой, классической пластинкой Onuka и более электронным релизом Vidlik.
Вот что говорит об альбоме сама Ната: «Мне кажется, этот альбом действительно приобрел цвет. Он звучит так, как я «звучу» и ощущаю себя сейчас: иногда бываю жесткой, боевой, а иногда — нежной мамой, которая поет колыбельную. В новом альбоме нет треков ни о пандемии, ни о войне, ни об экологии — об этом мы уже многое сказали своей музыкой. Локдаун дал возможность больше сосредоточиться на собственном внутреннем мире и писать о личном».
Tyler, the Creator — Call Me If You Get Lost
Музыкально на новом альбоме Tyler, the Creator использовал весь свой полученный опыт. Он продолжает многослойную поп-историю предыдущего альбома Igor, приглашает на припев соул-исполнительниц, как сделал это впервые на второй пластинке Wolf и позже на четвертом полноформатнике Flower Boy, возвращается к хлесткому хип-хопу и брутальной читке времен Goblin. В Call Me If You Get Lost Тайлер подтверждает свое звание концептуалиста от начала и до конца — запуская промо-кампании, режиссируя тизеры-скетчи в стиле Уэса Андерсона, вплетая единый сюжет в канву, казалось бы, разномастной пластинки.
Здесь слишком много всего, и если добавить еще хотя бы одну звуковую дорожку, композиция рассыпется, как песчаный замок. За это мы и любим Тайлера-криэйтора, который релиз за релизом ищет грань между гармонией и какофонией, экспериментирует с жанрами и играет в Безликого, неустанно примеряя на себя образы и маски. Мы уже видели влюбленного в некого парня музыканта и невозможность построить отношения на альбоме Igor, теперь самое время узнать о том, каково это — влюбиться в девушку друга и старательно не переходить за рамки дозволенного. Во всяком случае, «позвони мне, если потеряешься».
Bones — InLovingMemory
Элмо О’Коннор, пожалуй, один из самых продуктивных рэперов за всю историю. К своим 27 годам за его плечами уже более 50 альбомов, а свежий (третий за год!) InLovingMemory, если быть точным, 55-ый по счету — и это только под псевдонимом Bones. На этот раз пионер эмо-рэпа заигрывает с фанатами из России — на обложке красуется плюшевый мишка с валентинкой «В любящей памяти», за это можно простить даже не совсем корректный перевод. Он может похвастаться преданными поклонниками, которые внимательно следят за его новыми релизами, а что отличает О’Коннора, так это независимость. Заинтересованные лейблы хотели, чтобы он был их «белым рэпером», артистом вроде Мак Миллера и Machine Gun Kelly. Но О'Коннор не был заинтересован в том, чтобы его переделали.
Бриллиантовый Ти — «Альбом номер 1»
Кирилл Незборецкий умеет сочетать биты с R’n’B, и «Альбом номер 1», дебютный релиз своего сайд-проекта Бриллиантовый Ти, тому подтверждение. Он отсылает к раннему творчеству, вызывает желание переслушать «Молодость 97’» и тоже побыть немного молодым, как минимум на четыре года моложе, чем сейчас. «Я хочу любить, но я не хочу любви» закольцовывает, примагничивает и обеспечивает попадание в чарты. Первый блин рэпера T-Fest отдельно от «Газгольдера» точно не комом.
Mironov — It’s Your Miracle
It’s Your Miracle — первый музыкальный релиз идеолога петербургской команды AVG Леши Миронова. На мини-альбоме, условно поделенном на две части, сочетаются южноамериканские биты и современный хип-хоп. «Это не пластинка, а скорее сборник моих чувств и эмоций. Мы выпускаем его в первые летние выходные, чтобы вы смогли как следует это прочувствовать и полноценно окунуться в летний вайб. Мне порой так приедается все то, что я вижу и делаю каждый день, что захотелось создать что-то противоположное, куда можно сбежать в своей голове», — поделился эмоциями от релиза сам Миронов. Если в трех словах: лето, лето, лето!
i61— Bloodrain
Отец-основатель объединения Dopeclvbworld i61 выпустил новый мини-альбом Bloodrain — что-то на своей волне, о своей вселенной и про свою философию. Начиная со сказаний о мудрецах («Два мудреца») и обиталища маньяка в темном лесу («Лес»), прерываясь объяснением принципа самой магии (Mana) и возвращаясь к вечной борьбе (Blade и Till i die), заканчивается все дарковой одой методам обработки мировых данных (Big data). «Bloodrain — это сборник из шести треков, объединенных одним настроением. После светлого Angelwave я снова окунулся в мрачное звучание, и более жесткий звук. Атмосфера магического присутствия и лесных духов, увлекающих во тьму, не покидает инструменталы, поддерживающие мои короткие истории», — говорит о релизе сам i61.
Little Big — Covers
В новый мини-альбом каверов от Little Big вошли пять треков, в том числе перепетые версии ранее вышедших Everybody американского бойз-бенда Backstreet Boys, Blitzkrieg Bop панков Ramones, хит чартов Barbie Girl датской данс-поп-группы Aqua, «Колдунья» российской певицы Надежды Кадышевой и Mamma Maria итальянского поп-коллектива Ricchi e Poveri. Предчувствуем: именно эти песни будут слышны из каждого утюга этим летом и предсказываем небывалый успех релиза.
Lovanda — «Тепло»
Дуэт Lovanda (Лале Lala и Паша Wonda), миксующий в своих треках фанк, самбу и хип-хоп, встретил лето с теплом, выпустив одноименный мини-альбом. Он передает чувство свободы и легкости, напоминает о весне и распустившихся цветах, дает возможность помечтать о том, какими будут оставшиеся два жарких месяца — по мнению музыкантов, «идеальное музыкальное сопровождение на теплые дни в компании близких людей и для путешествий с любимыми». Всего в релиз вошли шесть песен, в том числе фиты с двумя казахстанскими артистами — R’n’B-исполнителем и саунд-продюсером M’Dee и певцом Мухаметали Ахметджановым, известным как The Limba.
Kings of Convenience — Peace or Love
Норвежцы Kings of Convenience возвращаются после 12-летнего перерыва с новым альбомом. Peace or Love стал четвертым по счету полноформатным в дискографии дуэта. Стилистически работа продолжает своего предшественника 2009 года — здесь преобладает спокойная меланхолия, как рябь на воде, понемногу раскачивающая лодку. Вторая половина альбома больше углубляется в трудности вступления в средний возраст, исследует тему либо завершения, либо начала новых отношений — с некоторыми неоднозначными результатами. Эрленн Эйе и Эйрик Гламбек Беэ по-прежнему упорно придерживаются своей тихой акустической музыки, которую выбрали для себя в 2004 году дебютным альбомом Quiet Is the New Loud. Теперь же выбор кроется в одном из двух: мир или любовь.
Егор Летов — Концерт в городе-герое Ленинграде (2021 Remastered Version)
«Концерт в городе-герое Ленинграде» — переиздание альбома Егора Летова, записанного на акустическом концерте 2 июня 1994 года. Тогда уже в Санкт-Петербурге: однако Летов, в тот период состоявший в Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова (запрещенной в 2007 году на территории России), предпочитал называть город по-советски. Релизом альбома занималась петербургская компания Manchester Files. В 1996 году лейбл выпустил запись на компакт-дисках, магнитофонных кассетах и видеокассетах. Аудио и видео-версии имели некоторые различия в звуке — например, на компакт-дисках выпущена более полная версия концерта. Теперь послушать «Концерт в городе-герое Ленинграде» можно в ремастере.
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