Музыкальные новинки июня: концептуальный Tyler, the Creator, сайд-проект T-Fest и 55-ый (!) по счету альбом Bones

Onuka — Kolir

Украинская электро-фолк-группа возвращается после трехлетнего перерыва с новым альбомом. В Kolir вошли десять треков, открывающих новый этап в дискографии коллектива. Это не только самая интимная и откровенная пластинка, но и альбом-эксперимент. Здесь впервые появляется дуэт — композиция Uyavy, созданная совместно с группой «ДахаБраха», здесь дают вторую жизнь старым зарисовкам — песне Son, написаной братом вокалистки Наты Жижченко Александром 20 лет назад. В целом Kolir — симбиоз между первой, классической пластинкой Onuka и более электронным релизом Vidlik.

Вот что говорит об альбоме сама Ната: «Мне кажется, этот альбом действительно приобрел цвет. Он звучит так, как я «звучу» и ощущаю себя сейчас: иногда бываю жесткой, боевой, а иногда — нежной мамой, которая поет колыбельную. В новом альбоме нет треков ни о пандемии, ни о войне, ни об экологии — об этом мы уже многое сказали своей музыкой. Локдаун дал возможность больше сосредоточиться на собственном внутреннем мире и писать о личном».