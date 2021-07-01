Актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом. Поражение легких — 87%

«Петр Мамонов госпитализирован в Коммунарку, находится в реанимации. Его состояние оценивается как «тяжелое». Он поступил туда пять дней назад, в воскресенье. У него была температура, мы ее сбили. Когда началось поражение легких, мы в срочном порядке вызвали скорую. Поражение легких 87 процентов, ковид подтвердился», — приводит РБК слова Ольги Мамоновой.

Редакция «Собака.ru» желает Петру Мамонову скорейшего выздоровления.

Петру Мамонову 70 лет. В 1980-х основал группу «Звуки Му». Начиная с 1987 года Мамонов активно гастролировал, в феврале его группа впервые выступила в Ленинграде, сыграв на разогреве у «Зоопарка». В первой половине 1990-х Мамонов начал все больше интересоваться актерским мастерством, участием в кино и театральных постановках. Исполнил роли в фильмах «Такси-блюз», «Остров» и «Царь» Павла Лунгина, «Игла» Рашида Нугманова и других.

Напомним, в марте 2021 года на 69-ом году жизни погиб Александр Липницкий — культуролог, журналист и основатель группы «Звуки Му». Музыкант шел на лыжах по замерзшей реке и утонул.