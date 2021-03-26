Погиб журналист и основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий

Александр Липницкий родился 8 июля 1952 года в Москве. Посещал английскую спецшколу №30 в Каретном Ряду, где на класс старше учился Петр Мамонов — с ним Липницкий за пять лет учебы подружился. Учился на факультете журналистики МГУ, начиная с 1975 года печатался в советской периодике, стал специалистом по джазу, также фарцевал пластинками. В 1980 году встретился с группой «Аквариум», которую считал самым мощным явлением русского рока.

Липницкий близко общался с Майком Науменко и группой «Кино», участвовал в организации фестиваля «Тбилиси-80», и так был захвачен деятельностью советских рок-групп, что вскоре сам стал рок-музыкантом, присоединившись к группе «Звуки Му». Коллектив был основан им совместно с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком в 1983 году. Друг Артемия Троицкого, был знаком с множеством советских и российских музыкантов. Встречался с Джорджем Мартином и работал с Брайаном Ино.

В 1990-1993-х годах вместе с Джоанной Стингрей Липницкий делал телепередачу Red Wave-21. Был ведущим программы «Еловая Субмарина» на канале «Ностальгия», в рамках которой были показалы редкие кадры концертов, квартирников, бесед с близкими и друзьями рок-музыкантов — таких как Александр Башлачев, Майк Науменко, Петр Мамонов и «Звуки Му», Алексей Хвостенко (Хвост) и «Аукцыон», «Ночной проспект», «Николай Коперник» и «Центр» с Василием Шумовым. С 2010 года вел программу «Содержание» на радиостанции «Финам FM», посвящённую русскому року.

Также Липницкий был постоянным участником музыкальных групп «Отзвуки Му» и «Гроздья виноградовы», которые фактически являются продолжением «Звуков Му».

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Давидовича Липницкого.