Кто будет играть Шопена и Рахманинова в Эрмитаже: гид по фестивалю молодых звезд «Пианиссимо»

Дмитрий Шишкин

29-летний Дмитрий Шишкин впервые стал лауреатом в шесть лет – на конкурсе юных пианистов в Челябинске, в 12 – одержал победу на конкурсе «Щелкунчик», в 2019 году премирован Конкурсом Чайковского – «Оскаром» музыкального мира. Выступая по всему миру – от Европы и Штатов до Южной Кореи и ЮАР – и сотрудничая с оркестрами России, Швейцарии и Бельгии, записал несколько сольных дисков – с произведениями Шопена, Рахманинова и Чайковского. Вечер на «Пианиссимо» Шишкин составил из сонаты Скрябина, сказок Метнера и этюдов Шумана.

27 июня

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