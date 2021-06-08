Кто будет играть Шопена и Рахманинова в Эрмитаже: гид по фестивалю молодых звезд «Пианиссимо»

Продюсер Алексей Городнев проводит первый летний фестиваль «Пианиссимо»: весь июнь в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа Чайковского и Бетховена играют молодые звезды академической музыки (среди полотен Тьеполо и Джорджоне!). Рассказываем, почему выступления этих вундеркиндов пианистического мира нельзя пропускать.
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Александр Болотин, Фото: Данил Ярощук
Александр Болотин
Двадцатилетний пианист и брат-близнец супермодели Алины Болотиной, еще учась в школе, стал лауреатом детско-юношеского Международного фортепианного конкурса Фредерика Шопена в Польше. Дальше – больше: вундеркинд из Петербурга берет главные премии на западных смотрах и получает приглашения на фестивали – в Европу и США, а в 2017 году стал обладателем именной стипендии правительства Петербурга.
5 июня
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Николай Кузнецов
Студент аспирантуры Московской консерватории – триумфатор международных конкурсов. Так, три года назад в Испании на конкурсе имени пианиста Рикардо Виньеса жюри и слушатели присудили ему все награды, в том числе Первую премию и приз зрительских симпатий. Кроме этого, в портфолио Кузнецова – участие и фестивалях Европы, Японии и Южной Америки. На «Пианиссимо» в его программе значатся Бетховен, Шопен и Равель.
11 июня
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Владимир Петров
Выпускник Московской консерватории и легендарного Вирсаладзе решил продолжить обучение в знаковой Веймарской Высшей школе музыки имени Листа. Гастрольная жизнь Владимира Петрова началась еще в 8 лет, когда он принимал участие в фестивалях Дениса Мацуева и Валерия Гергиева. Сейчас в его графике – выступления с крупными оркестрами России и Европы. В Эрмитаже он исполнит Шостаковича, Моцарта, Рахманинова, Скрябина и Листа.
12 июня
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Абисал Гергиев
Молодой музыкант впервые выступил с оркестром Мариинского театра в 2016 году – в возрасте шестнадцати лет. Сейчас он регулярно выходит на сцену в рамках фестиваля «Лики современного пианизма», а в его биографии – выступления в Музыкальном театре Базеля и сольный концерт на открытии музыкального слета в Миккели (Финляндия). Играть он планирует Гайдна, Шуберта и Скрябина.
13 июня
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Константин Емельянов
Музыкальные критики называют Константина Емельянова «тихой звездой», что не мешает ему собирать в коллекцию призы зрительских симпатий и высшие награды отечественных, китайских и итальянских престижных конкурсов. Кроме гастрольного графика по всему миру, в его расписании – выступления с Юрием Башметом и Владимиром Спиваковым. В программе его сольного вечера в Эрмитаже – Шопен.
19 июня
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Роман Борисов
Музыканту из Сибири 18 лет, а он уже концертирующий пианист. Кроме романтических партитур Листа и Брамса, в его репертуар внесены опусы для фортепиано с оркестром, среди которых – Первый концерт Чайковского и Второй концерт Рахманинова. В 2020 году Борисов представлял Российскую культуру на Международной экономическом форуме в Давосе. В Эрмитаже он планирует играть Баха и Прокофьева.
20 июня
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Дмитрий Шишкин
29-летний Дмитрий Шишкин впервые стал лауреатом в шесть лет – на конкурсе юных пианистов в Челябинске, в 12 – одержал победу на конкурсе «Щелкунчик», в 2019 году премирован Конкурсом Чайковского – «Оскаром» музыкального мира. Выступая по всему миру – от Европы и Штатов до Южной Кореи и ЮАР – и сотрудничая с оркестрами России, Швейцарии и Бельгии, записал несколько сольных дисков – с произведениями Шопена, Рахманинова и Чайковского. Вечер на «Пианиссимо» Шишкин составил из сонаты Скрябина, сказок Метнера и этюдов Шумана.
27 июня
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Лоренцо Баньяти
Закрывать фестиваль пригласили итальянца (и звезду TikTok!) Лоренцо Баньяти. Закончив с отличием Венецианскую консерваторию, 17-летний пианист выиграл премию как лучший выпускник. Сейчас ему 23, а за плечами уже сольное выступление в Карнеги Холл в Нью-Йорке. В программу финального вечера «Пианиссимо» он включил Листа, Брамса и Стравинского.
3 июля
Текст: Ольга Угарова
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