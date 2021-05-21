Shortparis, Дельфин и Рис Чатем выступят на фестивале музыкальном St. Fields в «Севкабель Порту»

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, в первой волне артистов St. Fields представлена «жанровая полифония, бесстрашные эксперименты и новая поп-культура, внезапные коллаборации и свежие премьеры». В лайн-апе культовый американский композитор Рис Чатем, получивший особую известность благодаря своим «симфониям» с десятками гитаристов — он устроит сеанс коллективного гипноза с местным ансамблем. Медитативную линию подхватит дуэт Владимира Мартынова и Moa Pillar.

Апологет британской даб-электроники Shackleton приедет в Россию со своим новым альбомом Departing Like Rivers. Представ в антиутопичном образе Механического пса, свою новую запись также презентует Дельфин. Среди других электронных героев меланхоличная дива Ishome, потусторонний дуэт Summer of Haze x Chernoburkv, камчатская эмбиент-артистка NWIII, техно-авангардисты ПТУ, и мастер сюжетного звукового искусства COH, в том числе известный по саундтреку к фильму «Экстаз».

Также на фестивале выступит группа Shortparis, исполнитель Тима ищет свет, исполняющая трип-хоп на карельском языке петрозаводская группа ILMU, уральская певица Katya Yonder, рейв-джаз-анархисты «Сольвычегодск», нойз-рокеры uSSSy. Экзотичности добавит Ансамбль Детских Музыкальных Инструментов, исполняющий техно-бэнгеры на игрушках, и вокальная группа «Поле», открывающая новый взгляд на русский фольклор.

Фестиваль St. Fields пройдет в «Севкабель Порту» 3 и 4 июля 2021 года. Подробности можно посмотреть здесь.

Московский выпуск фестиваля изобретательной музыки Fields пройдет 4-8 августа 2021 года. В этом году фестиваль будет состоять из двух блоков: массивной основной программы в Mutabor, которая продлится три дня и две ночи, и специальных городских шоукейсов, которые будут распределены между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, Лебединого Озера и Атма 360. В первой волне артистов — Ross From Friends, Уильям Басински, Kate NV, Zavet, Бром, Sign Libra, Moa Pillar и Ушко, Эдi, Poly Chain, Павел Додонов, X.Y.R., Бай Терек, Mlin Patz, ПТУ, Zurkas Tepla, Zarya, Misha Sultan и другие.