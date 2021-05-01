Группа Shortparis презентовала клип на песню «Говорит Москва»

В начале клипа приводится цитата французского писателя Андре Бретона, основоположника сюрреализма: «Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы, взяв в руки револьвер, и наудачу, насколько возможно, стрелять по толпе.» Также участники коллектива исполняют танцевальные номера, маршируют и проходят боевую подготовку.