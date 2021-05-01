Группа Shortparis презентовала клип на песню «Говорит Москва»

Петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню «Говорит Москва» — с милитаристской эстетикой, французским сюрреализмом и советскими образами. Посмотреть новое видео можно на Youtube.
В начале клипа приводится цитата французского писателя Андре Бретона, основоположника сюрреализма: «Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы, взяв в руки револьвер, и наудачу, насколько возможно, стрелять по толпе.» Также участники коллектива исполняют танцевальные номера, маршируют и проходят боевую подготовку.
Ранее Shortparis презентовали клип на песню «Эта ночь непоправима» по одноименному стихотворению Осипа Мандельштама. Композиция была выпущена в рамках трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию поэта.
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