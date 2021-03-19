На новом альбоме «Кровосток» ничего не меняется, а мы и рады. Потому что пока «солнце делает блики, блендер делает смузи, психи делают тики, лето делает зелень, зелень делает тень, кофе делает тонус, глаза делают взгляд, кобры делают яд, хиппи делают лав, песик делает гав» (далее по тексту трека «Делают») — в мире все будет на своих местах. «10 треков подарят вам многие знания и надежду! Хорошая музыка для разных людей, наслаждайтесь!» — говорят участники трио.

«Шило, Фельдеман и Фантомас» на новом альбоме продолжают вести собственную криминальную хронику. Под сухие и минималистичные биты Шило бесстрастно зачитывает от лица гопников и бандитов, погружая в захватывающие сюжеты их жизней и дел. Так, например, трек «Сердце майора» о мести: «Втюхиваете *** [фигню] вместо реальности? Получите в обраточку зло банальности». А трек «Дети» о маленьком монстре, живущем внутри лирического героя: «Мой внутренний ребенок — он хочет делать зло. Мой внутренний ребенок — ох, он то еще говно».

Незадолго до выхода новой пластинки «Кровосток» опубликовали расширенную версию последнего на тот момент альбома «ЧБ» 2018 года. Он появился на стримингах как никогда вовремя — когда «душе нужна отрада, а телу душ». На пластинку добавились новая обработка звука и биты, которые «невнимательный слушатель спокойно может пропустить мимо ушей», а также инструментальные версии к каждому треку. Поменялась и обложка — отныне она похожа на альбом «Гантеля».

Послушать новый альбом группы «Кровосток» «Наука» можно на всех цифровых площадках.