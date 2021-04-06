«Он ведь плакать не будет, ты что, правда поверила?»: посмотрите клип на песню «Слезы вытирай» Мальбэк и Сюзанны

Песня «Слезы вытирай» вошла в прошлогодний совместный альбом Романа Ванина и Сюзанны «Думаешь, это конец?». И спустя год у музыкантов, которые были парой, не осталось сомнений по вопросу из названия пластинки — они больше не планируют работать друг с другом. «Нам хочется, чтобы вы запомнили нас такими. Такими разными, радостными, счастливыми, полными боли и безумия», — говорят они.

«Многие мои подписчики знают, как сильно я люблю Сюзанну и Мальбэка, но только очень близкие знают, что их последний альбом «Думаешь это конец?» заслушан мной окончательно до дыр. Я знаю каждую строчку, знаю каждую манеру исполнения и страшно кайфую подпевать им в машине. Для меня в нашей стране не было и, видимо, больше не будет дуэта лучше. Ведь каждая строчка из сердца, из души, каждый звук из глубины настоящих чувств и отношений. Безумно рада поработать с ребятами и пойду на радостях снова послушаю их альбом на полную громкость», — поделилась режиссер клипа Катя Як.

Дебютный альбом группы «Мальбэк», образованной Романом Варниным и Александром Пьяных в 2016 году, увидел свет в марте 2017 года. В лонгплей «Новое искусство» вошли четыре совместных трека с певицей Сюзанной — в том числе «Равнодушие» и «Гипнозы». Вторая пластинка «Плакса» была презентована спустя полгода, в октябре 2017-го, и также включала в себя фиты с певицей.

В 2018 году Роман, Александр и Сюзанна объединились для первой совместной пластинки Reptiland. Выпустив «лучший альбом за последние 10 лет», музыканты решили продолжить сольные карьеры. Сюзанна, имеющая в дискографии альбом «Та самая», презентовала в ноябре 2019 года EP «Непросто со вкусом», а фронтмен «Мальбэк» — третий студийный альбом Roma. В 2020 году музыканты выпустили пластинку «Думаешь, это конец?» и заявили о завершении совместной работы.