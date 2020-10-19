Группа «Мальбэк» и певица Сюзанна представили клип на композицию «Шазам». Трек вошел во второй совместный альбом «Думаешь, это конец?», вышедший в мае этого года.
Сюзанна в образе Венеры Боттичелли в новом клипе на совместную композицию с «Мальбэк» «Шазам»
В новом клипе Сюзанна предстает в образе Венеры Боттичелли, «рожденной» среди бетонных заброшек. Также в видео использованы кадры из перформанс-видео «Шазам» и других промо-роликов, ставших приглашением на презентацию альбома «Думаешь, это конец?». По признанию музыкантов, пластинка и ее делюкс-версия — последняя в совместной дискографии. «Здесь мы высказываемся в полном объеме, не скрывая от вас ничего», — говорит лидер «Мальбэк» Роман Варнин.
Дебютный альбом группы «Мальбэк», образованной Романом Варниным и Александром Пьяных в 2016 году, увидел свет в марте 2017 года. В лонгплей «Новое искусство» вошли четыре совместных трека с певицей Сюзанной — в том числе «Равнодушие» и «Гипнозы». Вторая пластинка «Плакса» была презентована спустя полгода, в октябре 2017-го, и также включала в себя фиты с певицей. В 2018 году Роман, Александр и Сюзанна объединились для первой совместной пластинки Reptiland.
Выпустив «лучший альбом за последние 10 лет», музыканты решили продолжить сольные карьеры. Сюзанна, имеющая в дискографии альбом «Та самая», презентовала в ноябре 2019 года EP «Непросто со вкусом», а фронтмен «Мальбэк» — третий студийный альбом Roma. Очень личная пластинка фронтмена группы Романа Варнина вышла только с одним саппортом — треком «Москва», записанном при участии хип-хоп исполнителя Thomas Mraz.
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