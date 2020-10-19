Сюзанна в образе Венеры Боттичелли в новом клипе на совместную композицию с «Мальбэк» «Шазам»

Дебютный альбом группы «Мальбэк», образованной Романом Варниным и Александром Пьяных в 2016 году, увидел свет в марте 2017 года. В лонгплей «Новое искусство» вошли четыре совместных трека с певицей Сюзанной — в том числе «Равнодушие» и «Гипнозы». Вторая пластинка «Плакса» была презентована спустя полгода, в октябре 2017-го, и также включала в себя фиты с певицей. В 2018 году Роман, Александр и Сюзанна объединились для первой совместной пластинки Reptiland.

Выпустив «лучший альбом за последние 10 лет», музыканты решили продолжить сольные карьеры. Сюзанна, имеющая в дискографии альбом «Та самая», презентовала в ноябре 2019 года EP «Непросто со вкусом», а фронтмен «Мальбэк» — третий студийный альбом Roma. Очень личная пластинка фронтмена группы Романа Варнина вышла только с одним саппортом — треком «Москва», записанном при участии хип-хоп исполнителя Thomas Mraz.