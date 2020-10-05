Искусствовед, куратор и заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков стал директором musicAeterna в России. Он будет курировать все основные аспекты деятельности оркестра Теодора Курентзиса, а также займется развитием арт-площадки в петербургском Доме Радио.
Искусствовед Дмитрий Озерков стал директором musicAeterna
Как рассказали «Собака.ru» в musicAeterna, на посту директора Озерков будет курировать создание на базе Дома Радио звукозаписывающей студии для продвижения проектов musicAeterna и других независимых коллективов на собственном лейбле, а также радиостанции, которая объединит аудиторию и сообщество musicAeterna по всему миру. Помимо этого, в компетенции Озеркова будут все вопросы, касающиеся работы musicAeterna в России.
Теодор Курентзис
О назначении Дмитрия Озеркова:
Для меня Дмитрий — это тот человек, который обладает собственным потенциалом и может объединить усилия других людей, чтобы создать новое пространство поиска и общения, лабораторию, где рождаются новаторские идеи и создаются эксклюзивные, авторские проекты мирового уровня. Мы мыслим Петербург, который год назад стал нашим домом, как место, где молодые люди, с одной стороны, надежно сохраняют традиции, с другой, стремятся познать еще не осмысленное пространство современного искусства. Вместе с ними мы делаем шаг вперед на неисследованную территорию творческого эксперимента. Петербург должен стать уникальным полем прогрессивного искусства, первым среди других городов, центром притяжения для интеллектуалов и визионеров со всего мира. У города есть все, чтобы это сделать.
В июне 2019 года Теодор Курентзис принял решение покинуть пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля. Тогда же появилась информация о том, что оркестр и хор musicAeterna может начать свою работу в петербургском Доме радио на Итальянской.
В августе дирекция «Пятого канала», которому 21 год принадлежит здание, официально пригласила Теодора Курентзиса в качестве арендатора. 23 августа дирижер был замечен в Доме радио на Итальянской, где провел репетицию. С 1 сентября Теодор Курентзис ввел новые правила игры для публики. Перед началом концертного исполнения посетителей обязуют сдать свои смартфоны в специальные ячейки для их хранения.
В сентябре оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna открыл второй сезон в петербургском Доме Радио на Итальянской. В программе камерные концерты в исполнении артистов оркестра и хора, образовательные проекты, а также экспериментальные практики российских и европейских режиссеров, композиторов и художников, охватывающие все области современного искусства.
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