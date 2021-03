Sia — Music: Songs From and Inspired By the Motion Picture

Восьмой студийный альбом Sia — саундрек к ее режиссерскому дебюту, фильму Music с Кейт Хадсон и Мэдди Зиглер, известной по клипам певицы. Лента рассказывает о торгующей наркотиками Зу, которая оказывается единственным опекуном своей несовершеннолетней аутичной сводной сестры-подростка Мьюзик.

В альбом из 10 треков, написанных Sia, вошли несколько совместок с музыкантами Labrinth и Burna Boy, а также синглы Hey Boy, Together, Courage to Change и Saved My Life, соавтором которого выступила Дуа Липа. Поп-мелодии сочетаются на пластинке с песнями, которые отлично подошли бы для музыкальной театральной постановки.

Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»