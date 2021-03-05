«Самое большое простое число» — «Со слов дерева записано верно»

Экспериментальный мини-альбом, в который вошли три новых трека и четыре ремикса от электронных продюсеров и диджеев. «Как бы тебе» — шуршащая и прыгучая ода смелым. «Напряжен», записанный при участии Котзи Брауна — хип-хоп, собранный из деталей совсем других жанров. «В покое» — убаюкивающий трип-хоп, тихая песня надежды.

На ремиксах можно услышать заикающуюся электронику Pioneerball, космический грув Сергея Булдакова, настоящий бэнгер для танцполов от Cable Toy и передовой текучий звук от петербурженки Саши Errortica. «Так, сметая и успокаивая все на своем пути, несется прямо к вам этот мини-альбом. Ты такой напряженный, расслабься! С вами расслабишься, как же!».

Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»