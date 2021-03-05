В феврале собираешь последние силы в кулак, считая дни до наступления весны. Перейдя через этот календарный «бордерлайн», редакция «Собака.ru» оглядывается назад и вспоминает, что мы слушали в последний месяц зимы-2021. Жизнеутверждающий камбэк рэпера Face, новый альбом ЛАУД (потому что после заката всегда наступает рассвет!), как никогда вовремя вернувшийся «Кровосток» и еще 11 главных новинок февраля.
«Самое большое простое число» — «Со слов дерева записано верно»
Экспериментальный мини-альбом, в который вошли три новых трека и четыре ремикса от электронных продюсеров и диджеев. «Как бы тебе» — шуршащая и прыгучая ода смелым. «Напряжен», записанный при участии Котзи Брауна — хип-хоп, собранный из деталей совсем других жанров. «В покое» — убаюкивающий трип-хоп, тихая песня надежды.
На ремиксах можно услышать заикающуюся электронику Pioneerball, космический грув Сергея Булдакова, настоящий бэнгер для танцполов от Cable Toy и передовой текучий звук от петербурженки Саши Errortica. «Так, сметая и успокаивая все на своем пути, несется прямо к вам этот мини-альбом. Ты такой напряженный, расслабься! С вами расслабишься, как же!».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Galcher Lustwerk — Information (Redacted)
Продюсер из Нью-Йорка Гэлчер Люстверк объединил в одном релизе инструментальные версии треков, вошедших в альбомы Information 2019-го и Proof 2020 года. Сняв с композиций вокал с присущим гортанным бормотанием, он позволяет музыке говорить за себя — напряженно, чувственно и почти параноидально.
В большинстве своем пластинка Information была о коллективной усталости. Теперь, когда в бит Люстверк больше не читает об «информационной перегрузке», можно наконец отдохнуть от бесконечного потока данных. Пора уже расслабиться, а инструментальная музыка — наиболее подходящий для такого занятия саундтрек.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
ЛАУД — «Красный закат»
Первая полноформатная пластинка трио, спродюсированная самими музыкантами. В нее вошли 10 треков, всего два из которых сольные — остальные записаны при участии Vacio, Cream Soda, GONE.Fludd, Thomas Mraz, Lovanda, Lurmish и петербургского пост-поп дуэта TAPENIGHT.
Песни на альбоме — о переменах, дружбе и эмоциях. При этом музыканты просят не забывать и про смысловую составляющую треков, потому что «после заката всегда наступает рассвет». ЛАУД с легкостью и в своей манере играют с настроениями и жанрами. На «Красном закате» участники трио сделали упор на вокал и выросли в самостоятельную музыкальную группу.
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Slowthai — Tyron
Свой второй студийный альбом британский рэпер Тайрон Кеймон Фрэмптон стилистически разделил на две части. Первые семь треков — энергичный, дерзкий, провокационный микс парк-рока и британского рэпа, наполненный той же энергией, что и Nothing Great About Britain, дебютный лонгплей музыканта 2019 года. Вторая часть более мягкая и раскрывает слабые стороны Slowthai — треки здесь более ранимые, а биты созерцательные и глубокие.
«У всех нас есть «я», которое мы показываем, и «я», которое скрываем. Вроде стараемся оправдать ожидания и при этом шлем всех к черту, оставаясь честными сами с собой», — говорит музыкант. На альбоме также отметились Skepta, A$AP Rocky, Denzel Curry и James Blake. Гостевыми треками Slowthai надеется помочь тем, кто так же страдает от осуждения, стереотипов или отсутствия уверенности в себе: «Хочу, чтобы люди поняли: они не одни и имеют право быть собой. Я хорошо знаю, что когда вокруг сгущается мрак, нужно увидеть свет».
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Ploho — «Фантомные чувства»
Новый альбом новосибирской пост-панк группы — букет фантомных чувств. На Западе их музыку называют танцевальной, у нас она — идеальное олицетворение безысходности, тоски и печали. Пронизывающие и мрачные синтезаторы, цепкий бас, мольбы о прощении, песни окон и стен российских городов и добрые люди, которые «ходят всю жизнь по улицам страшным». «Обещания давались на века, как с карниза, срывались с языка, долетев до земли, становились пустыми».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Nick Cave & Warren Ellis — Carnage
Ник Кейв не сидел на локдауне, сложа руки. За пару недель на студии в Лондоне рок-музыкант записал пластинку Carnage совместно с мультиинструменталистом и композитором Уорреном Эллисом. За слова на каждой из восьми композиций Кейв отвечал единолично, музыку сочинял уже вместе с Элвисом. Кейв играл на пианино, синтезаторе и перкуссии. Эллису принадлежат партии скрипки, альта, альтовой флейты, тенор-гитары, пианино, фисгармонии, синтезатора, драм-машины, глокеншпиля и даже автоарфы. Получилась очень красивая, но все же «брутальная» пластинка, которая встроилась в «общественную катастрофу».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Rainy Days — Haute Culture (Russian Contemporary Jazz Music)
Петербургский джазовый лейбл Rainy Days Records собрал на одном альбоме «Краткий путеводитель по российской современной джазовой музыке» российских джазовых музыкантов, выступавших на различных площадках Петербурга в рамках проекта Александра Малича «Хот Культур в городе» во время пандемии. Сборник насчитывает 11 композиций от барабанщика Саши Машина, пианиста Евгения Пономарева, контрабасиста Макара Новикова, пианиста Евгения Сивцова, а также саксофонистов Андрея Красильникова и Азата Баязитова.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Земфира — «бордерлайн»
В конце февраля Земфира прервала молчание и выпустила альбом «бордерлайн» — первый полноформатный за 8 лет. 12 песен, в которых певица передает привет Цою, выражает «свой респект Полу Маккартни» и облачает в крупные форму старые зарисовки, действительно провели границу, деля творчество Земфиры на до и после, а поклонников — на восхищенных и разочарованных.
На пластинке много личного — песня «Том» про «очень близкого» Земфире человека, «Мама», которой певица воплощает многолетние желание сделать композицию-просвещение, полный метафор и детских воспоминаний «Снег идет», а также «Жди меня», написанная в час ночи и так и не переписанная начисто. Земфира осталась верна себе спустя более 20 лет и, наверное, навсегда — она не пытается зафиксировать события в моменте, пронизывает сложными метафорами простые человеческие чувства и делится своими.
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«Электрофорез» — «505»
Третья по счету полноформатная пластинка Ивана Курочкина и Виталия Талызина стала своеобразным «сигналом SOS», поданным современному обществу. Это 13 мистических треков петербургских синти-поп музыкантов, в которых «Электрофорез» метафорично высказываются на социально-бытовые и политические темы. А также предлагают посмотреть на жизнь музыканта «изнутри» — в рамках единственного фита на альбоме «Мертв внутри», записанного совместно с группой Molchat Doma.
В альбоме сочетаются электронные синты, динамичные танцевальные ритмы и даже исконно-русские напевы, на которые ложатся мрачные тексты об эскапизме, политике, насилии, мистике, поиске себя в социуме и жизни. Смерть и мистику всегда можно было встретить в релизах «Электрофореза», но «505» выходит на новый уровень — здесь есть и параллельные миры, и всадники апокалипсиса, и просто леденящие кровь синтезаторы.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Face — «Жизнь удалась»
Жизнеутверждающий камбэк рэпера Face, продолжающий оптимистический настрой, заданный ранее выпущенным синглом «Рэйман». На новом EP Иван Дремин «летит купить себе пару штанов», раздумывает «что-то подарить отцу» и благодарит фанатов за то, что имеет. Звучит легко и непринужденно на контрасте с альбомом-предшественником «12» — в нем Face читает о неблагополучных семьях, «России-Бутырке» и полицейском произволе, давая понять, что отошел от трешовой повестки в пользу остросоциальной.
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«Кровосток» — «ЧБ» (Deluxe Version)
«Когда все сгорает, то сгорает все», — читает Шило в треке «Пожар». Расширенная версия последнего на сегодняшний день альбома группы «Кровосток» «ЧБ» 2018 года появляется на стримингах как никогда вовремя — когда «душе нужна отрада, а телу душ». На пластинку добавились новая обработка звука и биты, которые «невнимательный слушатель спокойно может пропустить мимо ушей», а также инструментальные версии к каждому треку. Поменялась и обложка — отныне она похожа на альбом «Гантеля».
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Bejenec & «Увула» — «Вновь и вновь»
Украинский продюсер и резидент московской команды System 108 Даниил Сеничкин, известный под псевдонимом Bejenec, основал собственный лейбл & the Refugees. Для всех «беженцев» — себя и своих друзей-музыкантов русского и украинского андерграунда, близких ему по стилю. Первым релизом лейбла стал мини-альбом Ivan Vasyliev, один из двух треков на котором, «Вновь и вновь», был записан при участии петербуржцев «Увула». Получилась романтичная и нежная история любви, рассказанная фронтменом группы Алексеем Августовским.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Artemiev — «+ (плюс)»
«Ничему не научимся за год, отмучившись в тесных коробках, и вот небо кувырком идет» — так начинается новая, четвертая по счету пластинка группы Artemiev. В ней нашлось место и меланхолии, и надеждам, и иронии, несмотря на это она получилась жизнеутверждающей. По крайней мере такую задачу ставил перед собой фронтмен Паша Артемьев, «учитывая, как нелегко нам всем дался прошлый год».
Песни для нового альбома частично записывались в домашних условиях, а участники группы старались работать дистанционно. Это не помешало создать пластинку, которая оказалась «разножанровой и гораздо более энергичной по звучанию, чем две предыдущие работы». На альбоме также отметились Саша Фрид («Миллионы») и певица Муся Тотибадзе («Инстинктивно»). Текст и вокал к последней, по признанию музыкантов, наполнены душевностью, а мотив напоминает равномерное биение сердца. «Она долго ждала тот второй голос, с которым будет звучать лучше всего. И я очень рад, что этот дуэт случился именно с Мусей», — говорил о треке Артемьев.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Sia — Music: Songs From and Inspired By the Motion Picture
Восьмой студийный альбом Sia — саундрек к ее режиссерскому дебюту, фильму Music с Кейт Хадсон и Мэдди Зиглер, известной по клипам певицы. Лента рассказывает о торгующей наркотиками Зу, которая оказывается единственным опекуном своей несовершеннолетней аутичной сводной сестры-подростка Мьюзик.
В альбом из 10 треков, написанных Sia, вошли несколько совместок с музыкантами Labrinth и Burna Boy, а также синглы Hey Boy, Together, Courage to Change и Saved My Life, соавтором которого выступила Дуа Липа. Поп-мелодии сочетаются на пластинке с песнями, которые отлично подошли бы для музыкальной театральной постановки.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
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