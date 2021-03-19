Lana Del Rey выпустила новый альбом Chemtrails Over the Country Club

Американская певица и автор песен Лана Дель Рей выпустила седьмой студийный альбом Chemtrails Over the Country Club. На пластинке 11 композиций, вдохновленных американской классикой. «Какой прекрасный день в Лос-Анджелесе, чтобы выпустить альбом», — говорит певица, выпуская пластинку. И мы с ней согласны — он идеально подходит, чтобы начать день и провести его вдохновленно. Послушайте прямо сейчас!
Главным продюсером седьмой пластинки Chemtrails Over the Country Club выступил Джек Антонофф, ранее работавший с Ланой Дель Рей над альбомом-предшественником Norman F*****g Rockwell 2019 года. Название лонгплея, в переводе на русский «Химиотрассы над загородным клубом», отсылает к городской легенде о химиотрассах, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолетов какие-то «химикаты».
Chemtrails Over the Country Club является своеобразным продолжением Norman F*****g Rockwell. Хотя пластинка выдержана в стиле предшественника, на ней преобладают фолк и кантри. Аранжировки легки и умеренны в темпе, тексты более автобиографичны — в них Лана исследует внутренние конфликты и размышления. Теперь она предпочитает стриженным газонам голливудских холмов девственную природу Йосемите и Лорел Каньона, готовится покинуть Калифорнию вместе с возлюбленным и признает стремление к более простой жизни нереалистичным.
Напомним, шестой студийный альбом Ланы Дель Рей Norman F*****g Rockwell вышел в августе 2019 года. Пластинка насчитывает 14 треков, записанных при участии продюсера Джека Антоноффа — синтез ретро-попа и серф-рока об отличных исполнителях, которые «считают себя дерьмом», прелестях жизни в Калифорнии и любви. А в преддверии выпуска седьмой пластинки Лана Дель Рей показала клип на заглавную песню с нее Chemtrails Over the Country Club. Полуденная жара, отдых у бассейна, Мерседес и оборотни — посмотрите прямо сейчас!
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