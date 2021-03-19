Lana Del Rey выпустила новый альбом Chemtrails Over the Country Club

Главным продюсером седьмой пластинки Chemtrails Over the Country Club выступил Джек Антонофф, ранее работавший с Ланой Дель Рей над альбомом-предшественником Norman F*****g Rockwell 2019 года. Название лонгплея, в переводе на русский «Химиотрассы над загородным клубом», отсылает к городской легенде о химиотрассах, согласно которой «оккупационное правительство» тайно распыляет из пассажирских самолетов какие-то «химикаты».

Chemtrails Over the Country Club является своеобразным продолжением Norman F*****g Rockwell. Хотя пластинка выдержана в стиле предшественника, на ней преобладают фолк и кантри. Аранжировки легки и умеренны в темпе, тексты более автобиографичны — в них Лана исследует внутренние конфликты и размышления. Теперь она предпочитает стриженным газонам голливудских холмов девственную природу Йосемите и Лорел Каньона, готовится покинуть Калифорнию вместе с возлюбленным и признает стремление к более простой жизни нереалистичным.