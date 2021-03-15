Музыканты Виктора Цоя выпустили фильм-концентр «"Кино" в Севкабеле»

«Вот, пожалуйста, «"Кино" в Севкабеле» в полноценном качестве на официальном ютюб-канале группы. Opus magnum завершен и выпущен по-человечески, в первом комментарии ссылка на музыкальный альбом на всех возможных площадках. Сегодня пост-благодарность всем, благодаря кому это все состоялось, всем, с кем я ломал копья на протяжении производственного процесса, и всем, кто поддержал нас на Планете», — сообщил продюсер ре-юниона «Кино», сын Виктора Цоя Александр.