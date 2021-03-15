Музыканты Виктора Цоя выпустили фильм-концентр «"Кино" в Севкабеле»

Музыканты группы «Кино» выпустили фильм-концерт «"Кино" в Севкабеле». Это час и десять минут живого выступления — впервые спустя 30 лет после гибели лидера коллектива Виктора Цоя.
«Вот, пожалуйста, «"Кино" в Севкабеле» в полноценном качестве на официальном ютюб-канале группы. Opus magnum завершен и выпущен по-человечески, в первом комментарии ссылка на музыкальный альбом на всех возможных площадках. Сегодня пост-благодарность всем, благодаря кому это все состоялось, всем, с кем я ломал копья на протяжении производственного процесса, и всем, кто поддержал нас на Планете», — сообщил продюсер ре-юниона «Кино», сын Виктора Цоя Александр.
Вместе с презентацией фильма-концерта музыканты выпустили одноименный лайв-альбом. В пластинку вошли 15 песен, исполненных в кабельном цеху «Севкабель Порта» — в том числе Мама, мы все тяжело больны», «В наших глазах», «Дальше действовать будем мы», «Кукушка», «Следи за собой» и другие. Альбом доступен на всех цифровых площадках, физические же копии получат только участники краудфандинга, благодаря которому концерт стал возможным.
«Несколько месяцев подготовки, быстрый микс, пост и монтаж, и мне кажется, что получилось очень круто. Я счастлив прикоснуться к этой музыке и уверен, что все, кому небезразлична группа «Кино», оценят то, с какой любовью и бережным отношением к песням это сделано», — поделился звукорежиссер Андрей Алякринский.
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