Артемий Троицкий о Ленинградском рок-клубе: «Музыка сейчас не имеет такого сакрального значения, как в СССР»

Как появился Ленинградский рок-клуб

Как это ни странно, я узнал о рок-клубе очень рано — в феврале-марте 1981 года, когда его официально даже не существовало. Я тогда приехал в Ленинград и остановился у Бори Гребенщикова. Однажды он принес домой документ, с которым предложил ознакомиться и мне. Это был проект устава Ленинградского рок-клуба или, как он тогда назывался, «Ленинградского клуба любителей рока». Текст оказался очень смешным, написанным комсомольским казенным языком с фразами вроде «С целью повышения работы с молодежью». Какая-то ужасная совковая газетчина, в которой вместо слов «Молодые рабочие» значилось «Рок-музыканты», а «Марксизм-Ленинизм» заменила «Рок-музыка». Меня это страшно позабавило. Я к этому всерьез не отнесся, а на самом деле в документе были очень важные вещи, в связи с которыми надо назвать одно очень важное и слегка забытое имя — Гена Зайцев. Он был одним из предводителей ленинградских хиппи, но в отличие от большинства из них обладал организаторской жилкой. Гена Зайцев был первым инициатором создания рок-клуба в городе Ленинграде. Он писал разные бумаги и обивал с ними пороги комсомольских, профсоюзных и прочих организаций. Думаю, выглядело это довольно стремно — у Гены были длинные прямые волосы ниже плеч, он меньше всего походил на комсомольского активиста. Тем не менее, насколько понимаю, именно его и помощников усилиями Ленинградский рок-клуб в конце концов продавили через бюрократическую машину.

Вернемся к важным вещам из документа. Во-первых, у рокеров появилась своя хатенка, то есть место, где они могли не только собираться, но и выступать. Начиная с весны 1983 года, стал проходить ежегодный фестиваль Ленинградского рок-клуба. На территории России он был единственным рок-фестивалем. Во-вторых, группы теперь получали лицензию (это во многом заслуга Нина Барановской), то есть разрешение, согласно которому могли выступать в качестве художественной самодеятельности не только в Ленинграде, но и других городах. Естественно, не за деньги. У Московских подпольных рок-групп, в том числе и очень известных, даже таких документов не было. Они появились только во второй половине 1985 года во времена перестройки и гласности.