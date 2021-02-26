Фотохронику «золотого века» ленинградского рок-н-ролла покажут в Шереметьевском дворце

В проекте будут также экспонированы редкостные артефакты из коллекции Театрального музея. «В 1980-е сразу несколько деятелей Ленинградского рок-клуба давали концерты (в тогдашней терминологии — «творческие вечера») в Зеленом зале на площади Островского, 6. Раритетные аудиозаписи выступлений Юрия Шевчука, Константина Кинчева и Виктора Цоя сохранились по сей день и будут звучать в Галерейном флигеле Шереметевского дворца. А герои тех лет расскажут на видео, чего стоили подобные эксперименты в государственном музее», — говорят организаторы выставки.

Выставка отроется 4 марта и продлится до 19 апреля 2021 года в Шереметевском дворце — Музее музыки. В день открытия состоится презентация двухтомного фотоальбома Валентина и Нины Барановских «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век». Презентация будет открыта для широкой публики, вход по электронным билетам на выставку.