Фотохронику «золотого века» ленинградского рок-н-ролла покажут в Шереметьевском дворце

В Шереметьевском дворце открывается фотовыставка «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век». В честь 40-летия со дня основания Ленинградского рок-клуба покажут хронику позднесоветской неформальной культуры в объективе фотографа Валентина Барановского.
Авторская экспозиция работ петербургского фотографа Валентина Барановского — центр проекта «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век», посвященного мощному пласту позднесоветской неформальной культуры. Летопись Ленинградского рок-клуба и событий, разворачивавшихся вокруг него, включает более 800 фотографий. Среди них портреты Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Константина Кинчева, Александра Башлачева, Юрия Шевчука и других музыкантов, а также эмоциональные концертные и жанровые снимки.
В рамках выставки также состоится нефотографическая премьера — Вячеслав Бутусов передает в дар Музею театрального и музыкального искусства свою концертную гитару, которая, в частности, звучит в песне и клипе группы Nautilus Pompilius «На берегу безымянной реки». На выставке будет представлена и собственная концертная гитара Юрия Шевчука.
В проекте будут также экспонированы редкостные артефакты из коллекции Театрального музея. «В 1980-е сразу несколько деятелей Ленинградского рок-клуба давали концерты (в тогдашней терминологии — «творческие вечера») в Зеленом зале на площади Островского, 6. Раритетные аудиозаписи выступлений Юрия Шевчука, Константина Кинчева и Виктора Цоя сохранились по сей день и будут звучать в Галерейном флигеле Шереметевского дворца. А герои тех лет расскажут на видео, чего стоили подобные эксперименты в государственном музее», — говорят организаторы выставки.
Выставка отроется 4 марта и продлится до 19 апреля 2021 года в Шереметевском дворце — Музее музыки. В день открытия состоится презентация двухтомного фотоальбома Валентина и Нины Барановских «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век». Презентация будет открыта для широкой публики, вход по электронным билетам на выставку.
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