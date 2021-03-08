Рэйв-группа Little Big выпустила новый сингл Sex Machine и клип к нему

Клип к Sex Machine снимали на Кировском заводе в Петербурге. В нем танцору Дмитрию Красилову стирают память, как в «Людях в черном», после чего «Пухляш» снова оказывается в клипе на песню Uno. В комментариях интернет-пользователи отметили, что с таким треком можно отправиться на Евровидение. Напомним, ранее Little Big выпустила сингл и традиционно показала клип на него. S*ck My D*ck — настоящий «гимн ненависти к 2020 году». Посмотрите прямо сейчас и не беспокойтесь, новый, 2021-ый год уже скоро!