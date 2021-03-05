Режиссер Анна Меликян и оператор «Дылды» Ксения Середа сняли клип для певицы Loboda. В главных ролях — Аня Чиповская и Юра Борисов

О клипе на песню «Родной»:

Песня «Родной» долго ждала своего часа. И, буквально недавно, я почувствовала, что хочу ее спеть. Мне кажется, это история, которая могла случится с каждым из нас. Мы встречаемся, влюбляемся, теряем. Жизнь часто оказывается сильнее любви. И длится гораздо дольше. Режиссером клипа стала Анна Меликян, большой кино режиссер. Я давно являюсь поклонницей ее фильмов и мне очень хотелось, чтобы эту историю рассказала именно Аня. Это первый видеоклип в ее карьере и наша первая совместная работа.

Главные роли исполнили яркие актеры, настоящие звезды кино, обладатель золотого орла — Юра Борисов и невероятная красавица Аня Чиповская. Для меня это был новый, интересный опыт, потому что это не клип конечно, это кино о каждом из нас, о том, что иногда нам хочется вырваться за пределы наших тел, чтобы душа обрела того, кто ей дорог. Чтобы прозвучал тот самый звонок или пришел тот самый смс, который ты ждешь больше всего на свете. Одним словом — это про любовь. А про что еще снимать фильмы и писать песни?