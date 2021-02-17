Аня Чиповская вспоминает о прекрасном детстве и лихих 90-х в трейлере фильма «Маша»

В Сети появился трейлер фильма «Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой — лучшего дебюта 31-го «Кинотавра». Главную роль в картине исполнила Аня Чиповская — она вспоминает о лихих 90-х и прекрасном детстве, с которым в дне сегодняшнем придется попрощаться.
По сюжету, 13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.
Главные роли в картине исполнили Максим Суханов, Аня Чиповская, Полина Гухман, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Зездин, Максим Сапрыкин и другие. Автор сценария и режиссер — Анастасия Пальчикова.
В российский прокат фильм «Маша» выйдет 1 апреля 2021 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.