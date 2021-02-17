Аня Чиповская вспоминает о прекрасном детстве и лихих 90-х в трейлере фильма «Маша»

По сюжету, 13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.

Главные роли в картине исполнили Максим Суханов, Аня Чиповская, Полина Гухман, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Зездин, Максим Сапрыкин и другие. Автор сценария и режиссер — Анастасия Пальчикова.

В российский прокат фильм «Маша» выйдет 1 апреля 2021 года.