«Ты навсегда в нашей памяти»: Little Big прокомментировали смерть экс-участницы группы

«Путь Little Big начался почти 8 лет назад с трех человек: Ани, Ильича и Олимпии. Аня, ты была и остаёшься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Rest in peace, маленький человек с большой историей», — написали Little Big в официальном Instagram-аккаунте.

«Не стало хорошего человека... С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива!» — поделился фронтмен группы Илья Прусикин.