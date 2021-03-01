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«Ты навсегда в нашей памяти»: Little Big прокомментировали смерть экс-участницы группы

1 марта стало известно о смерти бывшей участницы Little Big Анны Кастельянос, известной как Анна Каст. Участники панк-рейв-группы опубликовали трогательный пост, посвященный девушке.

«Путь Little Big начался почти 8 лет назад с трех человек: Ани, Ильича и Олимпии. Аня, ты была и остаёшься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Rest in peace, маленький человек с большой историей», — написали Little Big в официальном Instagram-аккаунте.

«Не стало хорошего человека... С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива!» — поделился фронтмен группы Илья Прусикин.

Причина смерти 39-летней Кастельянос в настоящее время устанавливается. По предварительной информации, она не носит криминального характера. У девушки была третья группа инвалидности — последние полгода она была прикованной к постели из-за проблем со спиной.

Анна Каст — о съемках в кино, детских мечтах и фетишах

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