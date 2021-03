Экс-участница Little Big Анна Каст найдена мертвой в своей квартире в Петербурге

Причину смерти 39-летней Кастельянос в настоящее время устанавливаются. Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по предварительной информации смерть не носит криминального характера. У женщины была третья группа инвалидности — последние полгода она была прикованной к постели из-за проблем со спиной.

Анна Кастелянос родилась в Ленинграде 15 января 1982 года. Ее рост не превышал 130 сантиметров, за что поклонники называли девушку «маленькое счастье». Анна Каст была участницей первого состава группы Little Big, наибольшую известность получила после выхода клипа на песню Everyday I’m drinking. С ее вокалом были записаны треки к первому альбому команды, который получил название With Russia From Love.

После ухода из группы Анна снималась в кино, была ведущей мероприятий. Участвовала в телевизионных проектах «Четыре свадьбы», «Мужское/Женское» и «Совсем другие», а также сериалах «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Анны Кастельянос.