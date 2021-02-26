Послушать альбом «Я хочу чтобы все они ушли» группы «Щенки» можно на всех цифровых площадках.

Группа «Щенки» была образована музыкантами из Петербурга Максимом Тесли и Феликсом Бондаревым в 2015 году. На их счету четыре полноформатных альбома и шесть EP. «За музыку отвечает Феликс Бондарев. Похоже, что это пост-панк. Сырой, грязный, нарочито однообразный. Похоже, что это хип-хоп. Равномерный, качающий, сексуальный. За тексты отвечает Максим Тесли. Похоже, что это ***** [ужасно]. Секс, наркотики, любовь, драки, алкоголь. Пошло, дико, эмоционально расшатано, на грани нервного срыва», — говорят «Щенки» сами о себе.

Напомним, ранее Феликс Бондарев выпустил кавер на песню Светланы Владимирской «Мальчик мой» и объявил о начале новой эры проекта RSAC, к которому в качестве солистки присоединилась певица марбл. Она заменила исполнительницу Ella, вместе с которой летом 2019-го Бондарев выпустил совместный альбом «Фелла» — с такими композициями, как NBA и «Поезда». А Максим Тесли открыл книжное издательство «Тэслит» вместе с Вовой Седых. Первым выпуском стал сборник стихов Константина Олимпова «Ты».