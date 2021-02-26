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Группа «Щенки» Максима Тесли и Феликса Бондарева выпустила новый альбом «Я хочу чтобы все они ушли»

Группа «Щенки» выпустила новый альбом «Я хочу чтобы все они ушли». На четвертой по счету пластинке музыканты Максим Тесли («Он Юн», «Сестры») и Феликс Бондарев (RSAC) задиристо и колко, но честно говорят свободе, любви и том, почему становиться рок-звездой — не круто.

Максим Тесли

Специально для «Собака.ru»:

Я бы мог тут включить Маяка и сказать что-то в стиле, что все сказано в самом альбоме и не надо ничего объяснять, но я все-таки не такая пафосная гнида, поэтому скажу, что это альбом-взросление, наверное. Мне уже написало много мальчиков и девочек, которые с нами с первых релизов, о том, что они чувствуют, что растут вместе с нами и вместе с нами выбираются из этой ямы бесконечных вечеринок и безумий в сторону огромной и светлой любви. Такой вот это альбом. Огромный и светлый. Кто-то может сказать, что раньше было круче, мы ответим: не дождетесь.

Послушать альбом «Я хочу чтобы все они ушли» группы «Щенки» можно на всех цифровых площадках. 

Группа «Щенки» была образована музыкантами из Петербурга Максимом Тесли и Феликсом Бондаревым в 2015 году. На их счету четыре полноформатных альбома и шесть EP. «За музыку отвечает Феликс Бондарев. Похоже, что это пост-панк. Сырой, грязный, нарочито однообразный. Похоже, что это хип-хоп. Равномерный, качающий, сексуальный. За тексты отвечает Максим Тесли. Похоже, что это ***** [ужасно]. Секс, наркотики, любовь, драки, алкоголь. Пошло, дико, эмоционально расшатано, на грани нервного срыва», — говорят «Щенки» сами о себе.

Напомним, ранее Феликс Бондарев выпустил кавер на песню Светланы Владимирской «Мальчик мой» и объявил о начале новой эры проекта RSAC, к которому в качестве солистки присоединилась певица марбл. Она заменила исполнительницу Ella, вместе с которой летом 2019-го Бондарев выпустил совместный альбом «Фелла» — с такими композициями, как NBA и «Поезда». А Максим Тесли открыл книжное издательство «Тэслит» вместе с Вовой Седых. Первым выпуском стал сборник стихов Константина Олимпова «Ты». 

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