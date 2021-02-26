Группа «Щенки» выпустила новый альбом «Я хочу чтобы все они ушли». На четвертой по счету пластинке музыканты Максим Тесли («Он Юн», «Сестры») и Феликс Бондарев (RSAC) задиристо и колко, но честно говорят свободе, любви и том, почему становиться рок-звездой — не круто.
Максим Тесли
Специально для «Собака.ru»:
Я бы мог тут включить Маяка и сказать что-то в стиле, что все сказано в самом альбоме и не надо ничего объяснять, но я все-таки не такая пафосная гнида, поэтому скажу, что это альбом-взросление, наверное. Мне уже написало много мальчиков и девочек, которые с нами с первых релизов, о том, что они чувствуют, что растут вместе с нами и вместе с нами выбираются из этой ямы бесконечных вечеринок и безумий в сторону огромной и светлой любви. Такой вот это альбом. Огромный и светлый. Кто-то может сказать, что раньше было круче, мы ответим: не дождетесь.
Послушать альбом «Я хочу чтобы все они ушли» группы «Щенки» можно на всех цифровых площадках.
Группа «Щенки» была образована музыкантами из Петербурга Максимом Тесли и Феликсом Бондаревым в 2015 году. На их счету четыре полноформатных альбома и шесть EP. «За музыку отвечает Феликс Бондарев. Похоже, что это пост-панк. Сырой, грязный, нарочито однообразный. Похоже, что это хип-хоп. Равномерный, качающий, сексуальный. За тексты отвечает Максим Тесли. Похоже, что это ***** [ужасно]. Секс, наркотики, любовь, драки, алкоголь. Пошло, дико, эмоционально расшатано, на грани нервного срыва», — говорят «Щенки» сами о себе.
Напомним, ранее Феликс Бондарев выпустил кавер на песню Светланы Владимирской «Мальчик мой» и объявил о начале новой эры проекта RSAC, к которому в качестве солистки присоединилась певица марбл. Она заменила исполнительницу Ella, вместе с которой летом 2019-го Бондарев выпустил совместный альбом «Фелла» — с такими композициями, как NBA и «Поезда». А Максим Тесли открыл книжное издательство «Тэслит» вместе с Вовой Седых. Первым выпуском стал сборник стихов Константина Олимпова «Ты».
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