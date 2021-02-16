Песня «Месть королевы Анны», презентованная в декабре 2020 года в рамках альбома «Тор», отсылает своим названием к истории одноименного корабля, на котором начиная с 1717 года в походы отправлялся пират Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода. Тема мореплавания также обыграна в клипе — по голубому небу, которое виднеется из двора-колодца, проплывает стая рыб, а по воде проходит парусник.

В клипе музыканты «Аквариума» играют в одной из петербургских подворотен. Участники группы предстают в образе бездомных — образы дополняют ушанки, шляпы с мятыми полями и старые вязанные шапочки, а декорациями к ролику стали ободранные стены, картонные коробки и граффити.

Напомним, в октябре 2020 года бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записал альбом «Услышь меня, хорошая». Пластинка выпущена в пользу благотворительной организации «Ночлежка», которая которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни — скачав ее на сайте организации, можно сделать пожертвование в пользу «Ночлежки».