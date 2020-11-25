Хаски запустил интернет-магазин «Папино молоко». Там продаются «эзотерические предметы для домашнего использования»

Портал «Папино молоко» унаследовал название Instagram-аккаунта Хаски. Сейчас здесь доступна первая лимитированная коллекция «эзотерических предметов для домашнего использования». «Авантюрная серия №1» — это фарфоровая глубокая тарелка «Одна муха», разделочная доска «Для души и плоти» из бука, футболка «Улан-Удэнский Колдун», а также отрывной календарь «Внимание — 2021 год!», с обратной стороны которого находится бланк для объявлений.

Ко всем товарам есть инструкция пользования. Так, тарелку настоятельно просят не мыть в посудомоечной машине, футболку выворачивать перед стиркой «для дольшей службы», календарь просто «приклеить двухсторонним скотчем на вертикальную поверхность», а доску «необходимо периодически обрабатывать маслом, одобренным для контакта с пищевыми продуктами».

«Папино молоко» — это не только интернет-магазин. Отдельный раздел сайта посвящен предстоящим концертам Хаски. Во вкладке «Гастроли» уже анонсирован тур на 2021 год — в января рэпер даст 17 выступлений, в феврале запланировано 13. Сольники в Москве, Петербурге и Минске будут анонсированы позднее.

Напомним, в сентябре Хаски выпустил альбом «Хошхонг» — первый полноформатный релиз за 3,5 года. На пластинке-посвящении памяти бурятского поэта Нимжаила Ширабовича 16 треков, музыку для которых написали композитор Бхима Юнусов, bollywoodFM, битмейкер Леша Супчик (SP4K), zavet и рэпер White Punk.