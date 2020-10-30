Ира Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, выпустила дебютный альбом Golden Flower. На пластинке рэперша родом из Набережных Челнов ловко миксует куплеты на татарском и английском языках и уверенно дает понять слушателям, что музыка может быть разной. В этом — основная цель альбома.
Tatarka выпустила дебютный альбом Golden Flower
«Основная идея альбома — показать, как могут звучать татарский и английский языки вместе. Мне хотелось дать понять слушателю, что музыка может быть разной. Думаю, такое творчество несомненно найдет свою аудиторию. Песни и правда очень эклектичные, для меня это идеальный альбом — каждый может найти в нем что-то свое», — рассказала Смелая «Медузе».
Чтобы слушатели не запутались в языковой игре, к выходу альбома Tatarka разработала специальный англо-русско-татарский словарь, при помощи которого можно перевести новые песни. Найти его можно в Instagram-аккаунте исполнительницы, а также увидеть на улицах городов — как пишет Telegram-канал «Психо Daily», «им буквально заклеен весь город».
Бонус! Полноформатной пластинкой и словарем Tatarka не ограничилась, выпустив также клип на трек KAWAII, вошедший в альбом.
Tatarka заявила о себе в 2016 году — ее творческий путь начался с клипа на трек Altyn, который на данный момент набрал более 48 миллионов просмотров. С того момента в карьере певицы числились еще два сингла, Pussy Power и U can take, который записан при участии группы Little Big (за сутки он набрал 2 миллиона просмотров!). Его снимали в одном из кварталов Таиланда. В июне 2019-го, спустя почти два года молчания, Tatarka презентовала новый сингл и видео на песню AU.
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