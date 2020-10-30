Tatarka выпустила дебютный альбом Golden Flower

«Основная идея альбома — показать, как могут звучать татарский и английский языки вместе. Мне хотелось дать понять слушателю, что музыка может быть разной. Думаю, такое творчество несомненно найдет свою аудиторию. Песни и правда очень эклектичные, для меня это идеальный альбом — каждый может найти в нем что-то свое», — рассказала Смелая «Медузе».