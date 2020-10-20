ДДТ записали заглавную песню к фильму «Доктор Лиза». Посмотрите клип на нее — с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским в главных ролях

«Я хоть и не знал лично Доктора Лизу, но всегда поддерживал и восхищался тем, что она делает. Ребята сняли очень хороший фильм в ее память и обратились ко мне с просьбой написать песню. Это непростая задача, такие песни писать сложно — они либо рождаются сразу, либо уже никогда… Я рад что в итоге песня появилась», — говорит о записи лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.

В центре сюжета художественного фильма «Доктор Лиза» — история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. По плану у Глинки только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. Однако эта поездка оказывается полна неожиданностей.