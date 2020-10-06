Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в роли Елизаветы Глинки

В центре сюжета художественного фильма «Доктор Лиза» — история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. По плану у Глинки только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. Однако эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Главные роли в фильме «Доктор Лиза» исполнили Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Юлия Ауг и другие. Лента, получившая в этом году приз зрительских симпатий 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», выйдет в российский прокат 22 октября 2020 года.