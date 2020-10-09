Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов исполнят оперу Верди «Дон Карлос» в Мариинском театре

Помимо Нетребко, партии из оперы «Дон Карлос» исполнят Екатерина Семенчук (Эболи), Юсиф Эйвазов (Дон Карлос), Ильдар Абдразаков (Филипп II) и Михаил Петренко (Инкизитор). Каждый из артистов уже пел в вердиевской опере, но постановка Джорджо Барберио Корсетти впервые соберет их вместе на сцене Мариинского театра — 29 октября и 1 ноября.

В образе Елизаветы Валуа Анна Нетребко предстанет перед публикой Мариинского в первый раз. В июне она дебютировала в этой партии на открытии оперного сезона в Дрездене — в концертной версии с Юсифом Эйвазовым. В сентябре была серия спектаклей в Большом театре, где супруги выступили вместе с Ильдаром Абдразаковым. Как отмечают в Мариинском театре, роль испанского короля Филиппа одна из лучших и признанных его работ — в ней он выходил на сцены Парижской оперы, Ковент-Гарден, Баварской государственной оперы и туринского театра Реджо.

Билеты можно будет посмотреть на сайте Мариинского театра в ближайшее время.

Напомним, в середине сентября Анна Нетребко заявила об уходе на самоизоляцию после отмены спектакля в Большом театре. У Ильдара Абдразакова, исполняющего партию короля Испании Филиппа II, обнаружили коронавирус. Спустя несколько дней Нетребко была госпитализирована с COVID-19. В клинике певица провела восемь дней, ей диагностировали пневмонию средней тяжести, болезнь протекала тяжело из-за ослабленных легких.