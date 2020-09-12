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Оперная певица Анна Нетребко уходит на самоизоляцию

Оперная певица Анна Нетребко заявила об уходе на самоизоляцию после отмены спектакля в Большом театре. У Ильдара Абдразакова, исполняющего партию короля Испании Филиппа II, обнаружили коронавирус.

  • @anna_netrebko_yusi_tiago

«В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля в Большом (слава Богу, все мои тесты негативные), но я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих! По этому моя мечта — Татьяна в Мариинском театре в исторической постановке и с лучшем в мире составом — увидит вас в декабре!», — написала она в Instagram.

В пресс-службе Мариинского театра сообщили, что Анна Нетребко не выступит в партии Татьяны в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» 18 сентября. Вместо нее партию исполнит Татьяна Павловская. Евгения Онегина сыграет Алексей Марков, Ольгу — Екатерина Семенчук, Ленского — Сергей Скороходов. 

Напомним, в августе артисты балетной труппы Мариинского театра были отстранены от работы после жалоб на состояние здоровья. Тогда в театре отменили большинство занятий, в том числе репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. 

Позднее стало известно о том, что почти 30 артистов Мариинского театра заразились коронавирусом. Трое были госпитализированы, остальные самоизолировались.

Сабина Алиева,
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