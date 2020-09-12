Оперная певица Анна Нетребко уходит на самоизоляцию

Напомним, в августе артисты балетной труппы Мариинского театра были отстранены от работы после жалоб на состояние здоровья. Тогда в театре отменили большинство занятий, в том числе репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции.

Позднее стало известно о том, что почти 30 артистов Мариинского театра заразились коронавирусом. Трое были госпитализированы, остальные самоизолировались.