Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna открывают второй сезон в петербургском Доме Радио на Итальянской

Новый сезон в Доме Радио стартует 17 сентября культурно-образовательным проектом о византийской культуре. Программа включает в себя курс лекций и диспутов о религии, музыке и архитектуре. Встречи будут проходить дважды в месяц с сентября по май. Откроет цикл круглый стол «Святая София Константинопольская. Мир до и после», участники которого расскажут о соборе Святой Софии в Стамбуле, обсудят значение этого храма для мировой культуры и изменение его статуса.

Первая музыкальная «Лаборатория современного зрителя» в новом сезоне будет посвящена творчеству Петра Чайковского — его «Шестую симфонию» оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит в ноябре 2020 года в Москве и нескольких европейских городах. Вместе с музыкантами и музыковедами слушатели исследуют произведение — изучат его структуру, познакомятся с контекстом и историей его создания, а также узнают особенности интерпретации произведения Курентзисом.

Цикл кинопоказов экспериментального кино и видеоарта откроет 24 сентября трехчасовое кинополотно «Осел» режиссера Анатолия Васильева. Далее показы будут проходить по четвергам два раза в месяц — представлять фильмы будут их создатели, кинокритики, кураторы и художники. В течение осени покажут фантазию Рустама Хамдамова «Мешок без дна», полнометражный дебют 2016 года видеохудожника Даниила Зинченко «Эликсир», а также документальный фильм о ранних годах «Гражданской обороны» «Здорово и вечно» Натальи Чумаковой и Анны Цирлиной.

Кроме того, с 15 сентября в Доме Радио возобновит свою работу первый резидент культурно-образовательного центра «Р.А.Д.И.О.» Алексей Ретинский — он завершит сочинение нового музыкального произведения, мировую премьеру которого в конце года представит хор musicAeterna. Ретинский также станет инициатором и участником серии событий, включающей перформансы, мастер-классы и лекции. Первое из них, перформанс «Глупая лошадь» на музыку Александра Кнайфеля, представят 19 сентября.

В новом сезоне Дом Радио также представит программу концертов камерной музыки, первый из которых состоится 23 сентября. Трио солистов musicAeterna Владислав Песин (скрипка), Мириам Пранди (виолончель) и Георгий Мансуров (кларнет) исполнят сочинения Константина Фейера, Эллиота Картера, Тристана Мюрая в программе Con Leggerezza Pensosa.

Мероприятия в новом сезоне будут проводиться в офлайн-режиме при условии отсутствия ограничений. Часть из них также можно будет найти на digital-резиденции musicAeterna в формате видеозаписи или подкаста. Вход на большинство событий будет свободный по предварительной регистрации.