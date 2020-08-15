Как считает американская певица, по нарезке в клипе можно увидеть, «каким теплым, веселым и ироничным» был Виктор Цой, а то время — беззаботным. «Цой был подлинным, порядочным, чудесным человеком, и я очень надеюсь, что его поклонники оценят мой скромный трибьют их кумиру. Цой навеки в наших сердцах!», — отметила она.