В эту субботу, 15 августа, Дворцовый мост развели под песни музыканта Виктора Цоя «Спокойная ночь» и «Кончится лето». После этого петербуржцы наблюдали на разведенном мосту проекцию портрета лидера группы «Кино». Акция была приурочена к 30-й годовщине со дня смерти Цоя.
Дворцовый мост развели под песни Виктора Цоя. Более тысячи людей увидели проекцию его портрета на мосту
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня в день 30-летия со дня своей гибели нам «подписал» свой Петербург на Дворцовом мосту Виктор Цой. Подписал город как пластинку, как пластинку, на которую сегодня записали «Скоро кончится лето» и «Спокойная ночь». В моей жизни никогда не было чересчур сильных музыкальных привязанностей, но группа «Кино» для меня какая-то «безусловная музыка». Она словно «установлена по умолчанию», к ней не может быть иного отношения, кроме как абсолютное «да». #цойжив #spblover
Как сообщает «Фонтанка», более тысячи петербуржцев собрались на набережной и наблюдали за происходящим. Они услышали треки в специальной обработке, которые создали участник «Кино» Юрий Каспарян и композитор Игорь Вдовин.
Напомним, в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого появился памятник музыканту и лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Бронзовую трехметровую скульптуру установили на гранитный постамент возле школы искусств, в которой учился Цой.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.