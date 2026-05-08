В Доме эмира Бухарского запускают экскурсии. На маршруте — парадная с венецианской штукатуркой и комнаты черкесского князя Чемерзина!

Дом на Каменноостровском проспекте, 44б построил в 1913–1914 годах архитектор Степан Кричинский для эмира Бухарского эмирата — Сеида Мир Мухаммеда Алима-хана. Облицованное васалемманским мрамором с лицевой стороны, дворцовое здание вмещало квартиру самого монарха (весь третий этаж!), апартаменты чиновников, которые следовали с ним на время визитов в Петербург (четвертый этаж), и доходные площади: квартиры и офисы, которые, в частности, сдавали Управлению Императорской железной дороги. Одну из квартир пятого этажа занимала семья самого зодчего.

Летом 1916 года Российская империя порвала дипломатические отношения с эмиратом, и владыка Благородной Бухары стал персоной нон грата в Петрограде. Его квартиру разделили на части, а дом целиком превратили в доходный.

В тот период в комнатах, где сейчас живет семья Гедуевых, поселился черкесский князь Авенир Чемерзин, имя которого известно благодаря изобретению осветительной ракеты и бронежилета. Его соседями стали граф Андрей Ефимовский, начальник Императорского Адмиралтейского судостроительного завода Александр Моисеев и другие известные петербуржцы.

Пять лет назад комнаты в историческом доме приобрели Вячеслав и Мария Гедуевы. В конце марта этого года Мария вместе с продюсером Екатериной Евстраповой провела в Дома эмира Бухарского фестиваль с лекциями и мастер-классами. Сейчас в мемориальном пространстве проходят регулярные встречи.

Первые прогулки цикла «Петербургские тайны Дворца эмира Бухарского» стартуют 10 и 21 мая в 13:00. Билеты в продаже.

6+