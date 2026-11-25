Какая завязка у «Рассвета Жатвы»?

Хеймитч Эбернети (в юном возрасте его играет Джозеф Зада из недавней экранизации Стейнбека «К востоку от Эдема») — тот еще везунчик: родился в день Жатвы. Поэтому в его семье из троих человек (мать Уиллами, вдова шахтера, которая зарабатывает на жизнь стиркой, и младший брат Сид, которому осталось два года до собственной жеребьевки) его праздник не принято отмечать. День и правда трагический: родной Дистрикт ежегодно отправляет на верную смерть два ребенка — мальчика и девочку в возрасте от 12 до 18 лет. На верную, потому что до 16-летнего Хеймитча на Голодных играх не выигрывал никто — так принято считать, ведь личность самой первой победительницы, Люси Грей Бэйрд, тщательно стерта из коллективной памяти по велению президента Панема Кориолана Сноу (в новой части его играет Рэйф Файнс). Об этой линии сюжета мы узнали из первого приквела трилогии «Баллада о змеях и певчих птицах», экранизированного в 2023 году с Рэйчел Зеглер и Томом Блайтом в главных ролях.

На день рождения Хеймитч получает несказанный подарок (экранизация не акцентирует на этом внимание, хоть и идет точно по книге) — мама испекла ему кукурузный хлеб со сливочным соусом. Редкое для жителей Шлака, беднейшего района из малоимущего Дистрикта 12, пиршество! Впереди ждут дела: он обещал матери наполнить цистерну с водой. А еще бы не забыть про работу — юный Эбернети занимается незаконным бутлегерством (что не мешает местным миротворцам, присланным из Капитолия для надзора за законом и порядком, систематически отовариваться у самогонщиков). Так, он идет в аптеку, чтобы выручить немного денег за нелегальный алкоголь — там работает Астрид Марч (Грэйс Экери), будущая Астрид Эвердин, мама Китнисс. А его лучший друг — папа героини Дженнифер Лоуренс, Бердок Эвердин (Скот Гринен).

Все идет своим чередом, ведь прошлые четыре раза имя Хеймитча не выпадало на Жатве. Может, и в этот не вытянут, думает он? Но у судьбы свои планы.