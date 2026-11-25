В четверг, 26 ноября, в официальный (sic!) российский прокат выходит картина «Голодные игры. Рассвет Жатвы» — продолжение сверхпопулярной кинофраншизы. Это приквел и шестой фильм серии, основанной на янг-эдалт-книгах Сьюзен Коллинз. На этот раз речь пойдет о ретроиграх, где в юности победил будущий ментор трибутов из Дистрикта 12 Хеймитч Эбернети (герой Вуди Харрельсона!).
Редактор отдела культуры Собака.ru (и тру-фанатка со времен выхода первой части!) Даша Гладких рассказывает (с минимальными спойлерами!), чего ждать от «Рассвета Жатвы».
О чем «Голодные игры. Рассвет Жатвы»?
В наступившем будущем Панема добро победило зло. И единственный маневр как для писательницы Сьюзен Коллинз, так и авторов кинофраншизы — обратиться к прошлому. Новый приквел «Рассвет жатвы», второй после «Баллады о змеях и певчих птицах», рассказывает о 50-х Голодных играх — лишь через 24 года после них Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) вызовется добровольцем вместо своей сестренки Прим.
А пока что грядет вторая Квартальная бойня — особые юбилейные Голодные игры, которые проводятся каждые 25 лет по более жестоким правилам, чтобы напомнить дистриктам об ужасах минувшей войны. Предписания на этот раз гласят: участников смертоносных игр будет в два раза больше, по двое девочек и столько же мальчиков от каждого из 12 дистриктов. Их имена определят на Жатве — ежегодной церемонии-жеребьевке для выбора трибутов в возрасте от 12 до 18 лет.
Казалось бы, мы знаем развязку, но книга Коллинз (а вслед за ней и фильм) раскрывают во всех нюансах трагическую судьбу будущего ментора в исполнении Вуди Харрельсона. А заодно и причину его скверного характера и проблем с алкоголем: с самого начала его Жатвы герою придется из раза в раз сталкиваться лишь с болью и потерей.
Какая завязка у «Рассвета Жатвы»?
Хеймитч Эбернети (в юном возрасте его играет Джозеф Зада из недавней экранизации Стейнбека «К востоку от Эдема») — тот еще везунчик: родился в день Жатвы. Поэтому в его семье из троих человек (мать Уиллами, вдова шахтера, которая зарабатывает на жизнь стиркой, и младший брат Сид, которому осталось два года до собственной жеребьевки) его праздник не принято отмечать. День и правда трагический: родной Дистрикт ежегодно отправляет на верную смерть два ребенка — мальчика и девочку в возрасте от 12 до 18 лет. На верную, потому что до 16-летнего Хеймитча на Голодных играх не выигрывал никто — так принято считать, ведь личность самой первой победительницы, Люси Грей Бэйрд, тщательно стерта из коллективной памяти по велению президента Панема Кориолана Сноу (в новой части его играет Рэйф Файнс). Об этой линии сюжета мы узнали из первого приквела трилогии «Баллада о змеях и певчих птицах», экранизированного в 2023 году с Рэйчел Зеглер и Томом Блайтом в главных ролях.
На день рождения Хеймитч получает несказанный подарок (экранизация не акцентирует на этом внимание, хоть и идет точно по книге) — мама испекла ему кукурузный хлеб со сливочным соусом. Редкое для жителей Шлака, беднейшего района из малоимущего Дистрикта 12, пиршество! Впереди ждут дела: он обещал матери наполнить цистерну с водой. А еще бы не забыть про работу — юный Эбернети занимается незаконным бутлегерством (что не мешает местным миротворцам, присланным из Капитолия для надзора за законом и порядком, систематически отовариваться у самогонщиков). Так, он идет в аптеку, чтобы выручить немного денег за нелегальный алкоголь — там работает Астрид Марч (Грэйс Экери), будущая Астрид Эвердин, мама Китнисс. А его лучший друг — папа героини Дженнифер Лоуренс, Бердок Эвердин (Скот Гринен).
Все идет своим чередом, ведь прошлые четыре раза имя Хеймитча не выпадало на Жатве. Может, и в этот не вытянут, думает он? Но у судьбы свои планы.
Важную роль в новой истории играет возлюбленная Хеймитча, Ленор Дав Бэйрд (Уитни Пик). Как можно понять по фамилии, это родственница Люси Грей из «Баллады о змеях и певчих птицах»: девушка с аккордеоном, стаей гусей и необузданными, как и она сама, кудрями. Она принадлежит к народу кови — кочевым музыкантам и, как показывает практика, известным бунтарям. Уже в 12 лет Ленор была дважды арестована за мятеж. На день рождения она дарит Хеймитчу огниво в виде птицы и змеи (и это здорово поможет ему на арене!). Кстати, выковал его опекун девушки, автор той самой брошки с сойкой-пересмешницей, которая спустя 24 года достанется Китнисс. Из-за бунтарства Ленор Хеймитч и отправляется на битву — та вступилась за убитую горем мать бежавшего от Жатвы трибута.
Играм нужен полный комплект, поэтому взамен казненного на Игры отправляют Хеймитча — защищая Ленор Дав, он попался под не то чтобы горячую, а скорее всецело потакающую Капитолию руку миротворцев. И в этот момент мы впервые видим молодого Плутарха Хевенсби (Джесси Племонс) — еще не распорядителя игр (им он официально станет в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя»), а пока что рядового пропагандиста из Капитолия, приставленного к Дистрикту 12. Тот буквально спасает Хеймитча от расстрела на месте, желая использовать его как способ показать покорность — ведь «слезное прощание девушки будет смотреться лучше, чем еще один труп». Так Хеймитч Эбернети становится трибутом.
Кто герои «Голодных игр. Рассвета Жатвы», кроме Хеймитча?
Кажется, это часть фан-сервиса, но завязка удивительно походит на первые «Голодные игры». Как и Китнисс, Хеймитч до начала Жатвы курсировал по запретному для посещения лесу близ Дистрикта 12 и зарабатывал на жизнь не слишком легальными способами. Также, как она, он выбирает в союзники самое слабое звено — 13-летнюю Луэллу (Молли Макканн) , которая росла по соседству в Шлаке. Девочек Дистрикта 12 также представляет Мейсили Доннер (Маккенна Грейс). Дочь кондитера, которая пьет кофе и никогда не завтракает по утрам (что невероятно для самого бедного в Капитолии дистрикта). А еще так остра на язык, что получает перед выходом в эфир ряд ударов плетью. Увечья не мешают ей продолжить стоять за себя и свое мнение — даже корифейка-капитолийка Друзилла (Гленн Клоуз) не берется ей ответить. В числе мальчиков — Уайатт Кэллоу (Бен Ван), отпрыск того, кто ставит на таких же трибутов, как и его сын. Яблоко от яблони упало недалеко, и он — юноша-букмекер, который филигранно (на лету) просчитывает шансы участников Игр.
В отличие от «Баллады», прямые отсылки к оригинальной кинотрилогии тут повсюду. За неимением собственных менторов трибутам Дистрикта 12 достаются те, кого мы хорошо помним по участию в третьей Квартальной бойне в фильме «И вспыхнет пламя». Это победительница предшествующих Игр Вайресс из специализирующегося на технологиях Дистрикта 3 (Майя Хоук) и еще молодая Мэгз из рыболовного Дистрикта 4 (Лили Тейлор) — в будущем «Голодных игр» красавчик и любимец Капитолия Финник Одэйр будет считать ее чуть ли не матерью.
В «Рассвете жатвы» также зажигается звезда Эффи Тринкет (Эль Фаннинг) — и мы видим, что гуманного в ней всегда было больше, чем капитолийского. Киран Калкин заменил Стэнли Туччи на посту бессменного ведущего Игр Цезаря Фликермана, а Джесси Племонс — покойного Филипа Сеймура Хоффмана в роли будущего распорядителя Плутарха Хэвенсби. (Кстати, актеры уже встречались на съемочной площадке — играли сына и отца в драме Пола Томаса Андерсона «Мастер» 2012 года.)
Какие темы главные в «Рассвете Жатвы»?
Новые «Голодные игры» — про мастерство пропаганды: здесь все можно снять под выгодным углом, смонтировать под нужной оптикой и выставить в том свете, в котором велит курс страны. «Вы сжульничали?» — спрашивает Плутарха малышка Луэлла, увидев в эфире стерильную версию Жатвы в Дистрикте 12. В той не было ни бежавшего трибута, не фальсификации выборов. «Нет. Это старое-доброе искусство рассказа», — спокойно отвечает Плутарх.
А еще «Рассвет жатвы» — про замысел революции, который полноценно сформируется к первой части «Сойки-пересмешницы». Мысль уже посеяна в головах тех, кто больше не хочет плясать под транслирующуюся из гонга Капитолия дудку. Тех, кого из года в год ждет погибель на потеху публике. И подкрепляет эту мысль, казалось бы, традиционный для трибутов альянс, инициатор которого — 12-летний Ампер из Дистрикта 3 (Перси Дэггс). Это сын Бити (Келвин Харрисон-младший), победителя 35-х Голодных игр, который в «И вспыхнет пламя» сыграет немалую роль в разжигании огня революции (в оригинальной трилогии в исполнении Джеффри Райта).
Но пока что, как говорит ментор Вайресс, «арена — это машина для убийств, но любой механизм можно вывести из строя». И да, не без помощи Плутарха.
Какие сборы и будущее у франшизы?
Есть мнение, что франшиза «Голодные игры» буквально повторяет сами Голодные игры. Новые части будут выходить, пока люди их смотрят. Так, за первый уик-энд в прокате мировые сборы фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» достигли 225 млн долларов — это первый за 10 лет рекорд выпустившей картину студии Lionsgate. В этом есть доля правды, но здесь выступим как адвокат дьявол (и те, кто читает и смотрит «Игры» с момента выхода первой части): пока остаются слепые зоны, на них будет спрос.
Хочется верить, что однажды Сьюзен Коллинз напишет историю Плутарха Хевенсби — второго после Сноу мистификатора этой вселенной, который тоже дергал за ниточки, плел интриги и подвергал опасности героев. Но ради благой цели, к которой шел планомерно начиная с 50-х Голодных игр. А именно: чтобы лозунг «Нет Игр — нет Панема» перестал существовать.
Что касается трагической судьбы Хеймитча Эбернети, который в свои 16 лет вмиг превратился в глубоко травмированного человека, тут без спойлеров не обойдется. Поэтому скажем словами самого Хеймитча из книги (эта мысль пришла к нему на арене после нападения переродков — существ, выведенных учеными-генетиками Капитолия для убийства трибутов): «Игры ни для кого не проходят без последствий. Они — словно круги, расходящиеся после того, как бросишь камень в пруд. Концентрические круги разрушений затрагивают семьи мертвых трибутов, их друзей, соседей, весь дистрикт. Тем, кто ближе, достанется больше».
18+
Комментарии (0)