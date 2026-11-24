Режиссера Александра Сокурова исключили из Совета по правам человека при президенте России. Владимир Путин подписал указ об изменении состава СПЧ, сообщил «Коммерсантъ».

Сокуров был членом СПЧ с 2018 года. ТАСС приводит слова главы совета Валерия Фадеева о том, что режиссер «в последнее время не принимал участие» в работе совета. Вместе с кинематографистом новым указом исключили адвоката Владимира Ряховского, врача-невролога Яна Власова и главреда «Литературной газеты» Максима Замшева.

В январе 2026-го премьер-министр Михаил Мишустин исключил Сокурова из Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Вместе с ним совет покинули еще восемь человек, в том числе режиссер Валерий Тодоровский.

Вместо Сокурова в Совет по правам человека включили ведущую Тутту Ларсен, убедилась «Фонтанка». Ларсен указана под настоящим именем — Романенко Т.А.

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