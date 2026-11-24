Владимир Путин подписал указ об изменении состава СПЧ: вместе с режиссером исключили адвоката Владимира Ряховского, врача-невролога Яна Власова и главреда «Литературной газеты» Максима Замшева.
Режиссера Александра Сокурова исключили из Совета по правам человека при президенте России. Владимир Путин подписал указ об изменении состава СПЧ, сообщил «Коммерсантъ».
Сокуров был членом СПЧ с 2018 года. ТАСС приводит слова главы совета Валерия Фадеева о том, что режиссер «в последнее время не принимал участие» в работе совета. Вместе с кинематографистом новым указом исключили адвоката Владимира Ряховского, врача-невролога Яна Власова и главреда «Литературной газеты» Максима Замшева.
В январе 2026-го премьер-министр Михаил Мишустин исключил Сокурова из Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Вместе с ним совет покинули еще восемь человек, в том числе режиссер Валерий Тодоровский.
Вместо Сокурова в Совет по правам человека включили ведущую Тутту Ларсен, убедилась «Фонтанка». Ларсен указана под настоящим именем — Романенко Т.А.
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