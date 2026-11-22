TheWrap сообщает, что после первого дня полноценного проката сборы картины достигли 56 млн долларов. В эту сумму уже входят 21 млн с предпоказов. По предварительной оценке TheWrap, за первый уикенд в США и Канаде фильм может заработать более 120 млн долларов.

Если прогноз оправдается, «Рассвет жатвы» станет первым релизом Lionsgate за 11 лет, преодолевшим отметку в 100 млн долларов за дебютные выходные. В последний раз студии это удалось в 2015 году со второй частью «Сойки-пересмешницы», стартовавшей со 102 млн долларов.

Ранее Собака.ru включила «Рассвет жатвы» в подборку ноябрьских кинопремьер. Действие приквела разворачивается за 24 года до событий основной серии и рассказывает о юности Хеймитча Эбернети. Его сыграл Джозеф Зада, режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс. Выход картины в российский прокат запланирован на 26 ноября.