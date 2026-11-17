Исторический детектив снимают в Петербурге и в Москве.
Начались съемки исторического детектива «Нарушители спокойствия». Режиссером сериала выступит Евгений Сангаджиев — автор сериала «Happy End» о вебкам-индустрии и фантастической комедии «Космическая собака Лида».
Главные роли в новом проекте исполнят Саша Бортич, Роман Евдокимов и Екатерина Воронина. Съемки проходят в Петербурге и Москве.
По сюжету молодой юрист Сергей Кунцевич идет наперекор отцу-прокурору и устраивается обычным следователем. Его методы оказываются не всем по душе, зато именно они помогают распутывать самые непростые дела.
Сериал планируют показать в онлайн-кинотеатрах Wink и «КИОН». Дату премьеры объявят позже.
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