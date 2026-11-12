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Юра Борисов сыграет певца-аутсайдера в комедии «Кулик» с Петром Федоровым, Таисией Вилковой, Григорием Чабаном и Элиной Гухман

После 20 лет жизни в Москве герой возвращается на малую родину, сочиняет музыку на стихи земляков и поет на семейных праздниках.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»

Начались съемки комедии «Кулик» с Юрой Борисовым, Петром Федоровым, Таисией Вилковой, Григорием Чабаном и Элиной Гухман в главных ролях. Борисов сыграет артиста-аутсайдера, который возвращается на малую родину после неудачи в Москве.

Главный герой фильма — актер Антон Куликов по прозвищу Кулик — когда-то подавал надежды, но спустя 20 лет в Москве так и не добился успеха. Он возвращается домой в Сибирь, начинает сочинять музыку на стихи земляков и петь на семейных праздниках.

Режиссером и автором сценария выступил Алексей Мизгирев («Дуэлянт», «Константинополь»). В команду генеральных продюсеров вошли Сергей Ершов и Наталия Горина. Оператор-постановщик картины — Максим Осадчий («Фишер», «Шум времени»).

Образ Юры Борисова для фильма разрабатывали полгода. Для актера это не первая роль музыканта: в трагикомедии Михаила Местецкого «Год рождения» (2023) он играл Соплю, лидера провинциальной панк-группы «Яичный свет». Прообразом Сопли был петербургский покойный вокалист петербургской группы «Химера», сооснователь «Последних танков в Париже» Эдуард Старков.

Дата премьеры фильма «Кулик» появится позже.

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