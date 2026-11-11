Завершились съемки киносказки «Спящая красавица» с Юрием Колокольниковым, Настасьей Самбурской и Арсением Поповым

Фильм снимали в Петербурге, Москве, Сочи и тульской деревне Кондуки.
Подошли к концу съемки семейного фэнтези «Спящая красавица». Главные роли в проекте исполнили Виталия Корниенко, Алексей Онежен и Юрий Колокольников.
Также в кадре появятся Настасья Самбурская, Арсений Попов, Анастасия Талызина, Евгения Дмитриева и Нодар Джанелидзе. Фильм снимали в Москве, Петербурге, Сочи и деревне Кондуки Тульской области.
По сюжету Шамаханская царица вступает в сговор с заточенной в зеркале колдуньей и отравляет царевну Любаву. Пока тело девушки погружается в вечный сон, ее душа оказывается в мире грез. Спасти ее может лишь изобретатель Иван, который ради этого отправляется в опасное путешествие на окраину царства.
Юрий Колокольников сыграл царя Елизара, отца Любавы. В роли Любавы появится Виталия Корниенко, в образе Ивана — Алексей Онежен.
Переосмысляет знаменитую сказку режиссер и сценарист Анарио Мамедов («Зять», «Мое любимое привидение»). В команде продюсеров — Тимур Вайнштейн («Летучий корабль», «Айда!»), Михаил Погосов («Руки Вверх!») и Джульетта Погосова.
Дата премьеры станет известна позже.
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