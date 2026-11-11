Завершились съемки киносказки «Спящая красавица» с Юрием Колокольниковым, Настасьей Самбурской и Арсением Поповым

По сюжету Шамаханская царица вступает в сговор с заточенной в зеркале колдуньей и отравляет царевну Любаву. Пока тело девушки погружается в вечный сон, ее душа оказывается в мире грез. Спасти ее может лишь изобретатель Иван, который ради этого отправляется в опасное путешествие на окраину царства.

Юрий Колокольников сыграл царя Елизара, отца Любавы. В роли Любавы появится Виталия Корниенко, в образе Ивана — Алексей Онежен.

Переосмысляет знаменитую сказку режиссер и сценарист Анарио Мамедов («Зять», «Мое любимое привидение»). В команде продюсеров — Тимур Вайнштейн («Летучий корабль», «Айда!»), Михаил Погосов («Руки Вверх!») и Джульетта Погосова.

Дата премьеры станет известна позже.

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