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Завершились съемки киносказки «Спящая красавица» с Юрием Колокольниковым, Настасьей Самбурской и Арсением Поповым

Фильм снимали в Петербурге, Москве, Сочи и тульской деревне Кондуки.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами студий «Сказка», «Берг Саунд» и Art Pictures Distribution.

Подошли к концу съемки семейного фэнтези «Спящая красавица». Главные роли в проекте исполнили Виталия Корниенко, Алексей Онежен и Юрий Колокольников.

Также в кадре появятся Настасья Самбурская, Арсений Попов, Анастасия Талызина, Евгения Дмитриева и Нодар Джанелидзе. Фильм снимали в Москве, Петербурге, Сочи и деревне Кондуки Тульской области.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами студий «Сказка», «Берг Саунд» и Art Pictures Distribution
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами студий «Сказка», «Берг Саунд» и Art Pictures Distribution
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами студий «Сказка», «Берг Саунд» и Art Pictures Distribution

По сюжету Шамаханская царица вступает в сговор с заточенной в зеркале колдуньей и отравляет царевну Любаву. Пока тело девушки погружается в вечный сон, ее душа оказывается в мире грез. Спасти ее может лишь изобретатель Иван, который ради этого отправляется в опасное путешествие на окраину царства.

Юрий Колокольников сыграл царя Елизара, отца Любавы. В роли Любавы появится Виталия Корниенко, в образе Ивана — Алексей Онежен.

Переосмысляет знаменитую сказку режиссер и сценарист Анарио Мамедов («Зять», «Мое любимое привидение»). В команде продюсеров — Тимур Вайнштейн («Летучий корабль», «Айда!»), Михаил Погосов («Руки Вверх!») и Джульетта Погосова.

Дата премьеры станет известна позже.

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