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Кино и сериалы

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Что смотреть дома на этой неделе: Иван Янковский в «Тяжелом люксе», «Сердце зверя» с Брэдом Питтом и комедийный хоррор «Чужая мама»

А также — новый сезон «Колец власти», фэнтези «Очарованные», триллер «12 12 12», мистический детектив «Хорошая дочь», комедийный боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном и Оуэном Уилсоном, хоррор «Арахнид» и продолжение «Как приручить лису». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Crave Films, Domain Entertainment (II), Gulfstream Pictures, Kino World Entertainment, New Zealand Film Commission, 2026

Фильм «Сердце зверя» / Heart of the Beast (18+)

Экс-спецназовец Джеймс (Брэд Питт) терпит крушение легкомоторного самолета вместе с верным псом Одином в отдаленной местности на Аляске — теперь один вынуждены выживать, полагаясь на звериное чутье друг друга. Режиссером выступил Дэвид Эйр — с ним Питт работал в военной драме «Ярость».

С 10 ноября, Prime Video

Atomic Monster, Blumhouse Productions, Blumhouse-Atomic Monster, Spin a Black Yarn, Universal Pictures, 2026

Фильм «Чужая мама» / Other Mommy (18+)

Скорее смешной, нежели по-настоящему пугающий хоррор режиссера «Бугимена» Роба Сэвиджа. По сюжету девочка Бела (Арабелла Оливия Кларк) знакомится с потусторонней сущностью, которая ловко принимает облик ее мамы в исполнении Джессики Честейн — что приводит к удивительным последствиям.

C 10 ноября, Prime Video

INEY Productions, НМГ Студия, 2026

Сериал «Тяжелый люкс», премьера (18+)

Жена девелопера Ксения (Паулина Андреева) по случайности попадает в темный бизнес, связанный с торговлей дорогими фальшивыми вещами — в нем ее помогает вышедший из тюрьмы брат Серега (Иван Янковский). Также в сериале снялись Юрий Чурсин, Антон Васильев, Яна Поплавская и Олеся Судзиловская, а режиссером выступил Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!»).

С 13 ноября, Wink

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

2521 Entertainment, A Higher Standard, AllyCat Entertainment, Bright White Light, Broken Road Productions, 2026

Фильм «Курьер» / Runner (16+)

Комедийный боевик о двух курьерах, попавших в затруднительное положение. Бывший военный Хэнк (Алан Ричсон) и его пугливый медицинский коллега Бен (Оуэн Уилсон) везут контейнер с печенью для умирающей семилетней девочки: проблема в том, что в процессе на них ополчается целая армия бандитов, имеющих в этом деле свои интересы. Режиссером выступил Скотт Во («Круче некуда» и «Need for Speed: Жажда скорости»).

С 10 ноября, «Кинопоиск», Okko

Amazon Studios, Cause and FX, Harper Collins Publishers, New Line Cinema, Reunion Pacific Entertainment, 2026

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power, 3 сезон (18+)

Продолжение спин-оффа по мотивам легендарной серии книг Толкина. Напомним, действие в «Кольцах» происходит в Средиземье, но за тысячи лет до событий «Хоббита». Речь о Второй эпохе — ключевой для мифологии Толкина, при этом его законченной книги о ней нет (о Первой рассказывается в «Детях Хурина», о Третьей — в «Хоббите»). В продолжении эльф Саурон (Чарли Викерз) попытается выковать те самые Кольца власти с помощью мастера Келебримбора (Чарльз Эдвардс), а остальные будут его останавливать от порабощения мира.

С 11 ноября, Prime Video

Fifth Season, Iron Ocean Films, Made Up Stories, Peacock, 2026

Сериал «Хорошая дочь» / The Good Daughter, премьера (18+)

Экранизация одноименного романа Карин Слотер — по сюжету сестры Шарлотта и Саманта (Меган Фэйхи и Роуз Бирн) пытаются победить детскую травму, а параллельно расследуют резонансное преступление в маленьком городке. Шоураннером проекта стала Стеф Грин (сериал «Хранители»).

C 12 ноября, Peacock

Anonymous Content, Inspire Entertainment, Make It With Gravy Productions, Paramount Television Studios, Pioneer Stillking Films, 2026

Сериал «12 12 12», премьера (18+)

Уже в названии раскрывается фабула проекта: 12 месяцев подготовки ограбления в Цюрихе, 12 часов его самого и 12 дней после. Все это время преступников преследуют агенты ФБР. В главных ролях — Энтони Маки и Джейми Дорнан, а режиссером выступила Кари Скогланд («Сокол и Зимний Солдат»).

С 13 ноября, Apple TV

Altitude Film Sales, Altitude, Badlands, CAA Media Finance, Fresco Film Services, 2026

Фильм «Арахнид» / Crawlers (18+)

Жильцы многоэтажки спасаются от целой армии ядовитых пауков. Клаустрофобический хоррор специально для арахнофобов.

Вернувшийся из путешествия турист случайно привозит домой ядовитых пауков — те быстро распространяются по ЖК, который закрывают на карантин. Менеджер комплекса Серена (Матильда Лутц из «Тайны в ее глазах») пытается вывести из него людей. Режиссером выступил испанец Анхель Гомес Эрнандес («Бугимен. Начало легенды»).

С 13 ноября, «Кинопоиск», Okko

Место силы, Originals Production, 2025

Сериал «Как приручить лису», 2 сезон (18+)

Продолжение триллера о зоопсихологе (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наткнувшемся в лесу на пугливую молчаливую девушку Дину (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») — пытаясь ей помочь, он становится главным подозреваемым в убийстве ее подруги. Погрузившись в собственное расследование, герой понимает, что в окрестностях уже 20 лет орудует маньяк.

В других ролях — Максим Стоянов, Ксения Кутепова и Наталья Фенкина. Режиссер — Юлиана Закревская, сценаристка сериала «Душегубы».

С 13 ноября, Okko

«МВ-Фильм» при поддержке АНО «ИРИ» и Плюс Студия, 2026

Сериал «Очарованные», премьера (18+)

Двойняшки Злата (Даяна Гудз) и Марья (Таисья Калинина), наделенные мистическим даром из-за детского пари открывают портал в потусторонний мир. Злата погибает, а у ее сестры остается девять дней, чтобы спасти сестру. Режиссер — Илья Шеховцов («Минута тишины»).

С 14 ноября, «Кинопоиск»

Рубрика:
Что смотреть дома

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