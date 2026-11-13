Что смотреть дома на этой неделе: Иван Янковский в «Тяжелом люксе», «Сердце зверя» с Брэдом Питтом и комедийный хоррор «Чужая мама»

Сериал «Как приручить лису», 2 сезон (18+)

Продолжение триллера о зоопсихологе (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наткнувшемся в лесу на пугливую молчаливую девушку Дину (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») — пытаясь ей помочь, он становится главным подозреваемым в убийстве ее подруги. Погрузившись в собственное расследование, герой понимает, что в окрестностях уже 20 лет орудует маньяк.

В других ролях — Максим Стоянов, Ксения Кутепова и Наталья Фенкина. Режиссер — Юлиана Закревская, сценаристка сериала «Душегубы».

С 13 ноября, Okko