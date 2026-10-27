5 ноября выходит сериал «Улей» с сестрами Кутеповыми в главных ролях: смотрим эксклюзивные кадры

Уже 5 ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka мы увидим первые две серии «Улья» — герметичного детективного сериала с элементами мистики и фольклора. По сюжету труппа Мордовского национального театра драмы приезжает в Москву на театральный фестиваль со спектаклем «Улей», основанным на эрзянском фольклоре. Но на открытии фестиваля происходит трагедия: исполнитель главной роли срывается с высоты и погибает. Несмотря на случившееся, режиссер спектакля решает не отменять премьеру. Пока труппа продолжает репетиции, полиция пытается разобраться в обстоятельствах смерти. Что произошло в театре на самом деле: несчастный случай, тщательно спланированное убийство или нечто, чему невозможно найти рационального объяснения?
Один из важных хайлайтов премьеры — появление в сериале сестер Ксении и Полины Кутеповых. По сюжету они играют актрис из труппы Мордовского национального театра драмы. Показываем эксклюзивные кадры «Улья» с Кутеповыми! Спойлер: для нового номера Собака.ru мы готовим вау-фотосессию с Ксенией и Полиной — настоящий арт+фэшн. Также в главных ролях сериала — Агриппина Стеклова, Павел Ворожцов, Вера Строкова, Илья Любимов, Игорь Кузнецов и Георгий Геласов, а в камео появляется Евгений Цыганов.
Съемки проходили в пространстве «Мастерской Петра Фоменко», актеры которой вошли в каст сериала. Культура финно-угорского народа эрзя нашла отголоски не только в сюжете, но и в саундтреке: в детективе прозвучат композиции саранского ансамбля «Торама».
В команду продюсеров вошли Артем Васильев («Оторви и выбрось», «Война Анны», «Юморист») и Александра Нелюбина («Паша»). Оператор-постановщик сериала — Сева Каптур («Нежность»).
«Улей» покажут с 5 ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka. В сезоне будет шесть серий.
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