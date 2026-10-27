5 ноября выходит сериал «Улей» с сестрами Кутеповыми в главных ролях: смотрим эксклюзивные кадры

Съемки проходили в пространстве «Мастерской Петра Фоменко», актеры которой вошли в каст сериала. Культура финно-угорского народа эрзя нашла отголоски не только в сюжете, но и в саундтреке: в детективе прозвучат композиции саранского ансамбля «Торама».

В команду продюсеров вошли Артем Васильев («Оторви и выбрось», «Война Анны», «Юморист») и Александра Нелюбина («Паша»). Оператор-постановщик сериала — Сева Каптур («Нежность»).

«Улей» покажут с 5 ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka. В сезоне будет шесть серий.

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