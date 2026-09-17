Детектив «Улей» с Агриппиной Стекловой, сестрами Кутеповыми и Евгением Цыгановым выйдет онлайн осенью

Вышел тизер герметичного детектива «Улей». В сериале с элементами мистики и фольклора снялись Агриппина Стеклова, Павел Ворожцов, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Вера Строкова, Илья Любимов, Игорь Кузнецов и Георгий Геласов, а в камео появляется Евгений Цыганов. В центре сюжета — таинственная гибель артиста труппы, поставившей спектакль по мотивам эрзянского фольклора.

По сюжету актеры Мордовского театра драмы приезжают в Москву на фестиваль «Золотая рампа» с постановкой «Улей». На открытии фестиваля исполнитель главной роли Марк (Георгий Геласов) срывается с высоты и погибает прямо на сцене. Следователь считает произошедшее несчастным случаем, но монтировщик Алексей (Игорь Кузнецов) вместе с актрисой Ритой (Вера Строкова) начинает собственное расследование. Труппа продолжает репетиции, а театр превращается в закрытый мир, где у каждого есть свои тайны и каждый оказывается под подозрением.