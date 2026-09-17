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Кино и сериалы

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Детектив «Улей» с Агриппиной Стекловой, сестрами Кутеповыми и Евгением Цыгановым выйдет онлайн осенью

История по мотивам эрзянского фольклора начинается с трагедии на театральном фестивале.

Вышел тизер герметичного детектива «Улей». В сериале с элементами мистики и фольклора снялись Агриппина Стеклова, Павел Ворожцов, Ксения Кутепова, Полина Кутепова, Вера Строкова, Илья Любимов, Игорь Кузнецов и Георгий Геласов, а в камео появляется Евгений Цыганов. В центре сюжета — таинственная гибель артиста труппы, поставившей спектакль по мотивам эрзянского фольклора.

По сюжету актеры Мордовского театра драмы приезжают в Москву на фестиваль «Золотая рампа» с постановкой «Улей». На открытии фестиваля исполнитель главной роли Марк (Георгий Геласов) срывается с высоты и погибает прямо на сцене. Следователь считает произошедшее несчастным случаем, но монтировщик Алексей (Игорь Кузнецов) вместе с актрисой Ритой (Вера Строкова) начинает собственное расследование. Труппа продолжает репетиции, а театр превращается в закрытый мир, где у каждого есть свои тайны и каждый оказывается под подозрением.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka

Режиссером проекта стал Сергей Осипьян («Купцы и дети», «Лунатики»). Вместе с ним сценарий писали Анна Бартенева, Рушан Бикмурзин и Елена Фонфрович. Рушан Бикмурзин, родившийся в Мордовии, выступил автором пьесы, которую по сюжету разыгрывает труппа.

«Детектив в театре — идеальное пространство для изучения человеческой природы, и главному герою предстоит не только найти преступника, но и разобраться в себе, понять свое предназначение. А ирония и самоирония, которые я особенно люблю в кино и сериалах, помогают даже в истории об убийстве сохранить ощущение игры», — делится режиссер Осипьян.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Amediateka

Съемки проходили в пространстве «Мастерской Петра Фоменко», актеры которой вошли в каст сериала. Культура финно-угорского народа эрзя нашла отголоски не только в сюжете, но и в саундтреке: в детективе прозвучат композиции саранского ансамбля «Торама».

В команду продюсеров вошли Артем Васильев («Оторви и выбрось», «Война Анны», «Юморист») и Александра Нелюбина («Паша»). Оператор-постановщик сериала — Сева Каптур («Нежность»).

«Улей» покажут этой осенью в онлайн-кинотеатре Amediateka. Дату премьеры огласят позже. В сезоне будет шесть серий.

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