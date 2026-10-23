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Кино и сериалы

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Что смотреть дома на этой неделе: экшен «Натиск» студии A24, мультфильм «Край чудес» и новый сезон «Списка смертников» с Крисом Праттом

А также — продолжение «Киберпанк: Бегущие по краю», «Молодожены» с Джейми Ли Кертис плюс новые сезоны «Люпена», «Куда пропала Ванда» и «Места счастливчиков». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Фильм «Край чудес» (6+)

Художник Филя попадает в волшебный мир и спасает от гибели его обитателей. Новый мультфильм Дениса Чернова («Смешарики» и «Финник»).

Продюсерская компания «ЧЕРНОВиК», 2026

Мультфильм аниматора Дениса Чернова, известного по «Смешарикам» и «Финнику» — в нем художник Филя (Андрей Левин) попадает в волшебный мир, который спрятан где-то в Сибири, заводит дружбу с его обитателями и спасает их от гибели. Также роли озвучили Сергей Голубцов, Виталия Корниенко и Леонид Каневский.

С 20 октября, «Кинопоиск», Okko, Wink

Фильм «Натиск» / Onslaught (18+)

Снайперша-отшельница защищает дочь от суперсолдат. Бодрый экшен студии A24.

828 Productions, A24 Television, Breakaway Civilization, Lyrical Media, Ryder Picture Company, 2026

Бывшая профессиональная снайперша Селеста (Адриа Архона) живет вместе с дочерью в уединении посреди пустыни. Однако когда из расположенной неподалеку секретной лаборатории сбегают вышедшие из-под контроля суперсолдаты, ей приходится вспомнить все свои армейские навыки. Экшен выпустила студия A24, а режиссером стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).

С 22 октября, «Кинопоиск», Okko, Wink

Сериал «Список смертников» / The Terminal List, 2 сезон (18+)

Морпех расследует заговор военного руководства. Боевик с Крисом Праттом о противостоянии маленького человека и госмашины.

Amazon Studios, Civic Center Media, Hill District Media, Indivisible Productions, MRC Television, Media Rights Capital (MRC), 2026

Боец элитного подразделения Джеймс (Крис Пратт) чудом выживает во время секретной миссии. Вернувшись домой, он узнает, что его семья погибла. Вскоре он начинает подозревать, что в этом как-то замешано его командование и политические элиты. Во втором сезоне к касту присоединились Ольга Куриленко и Гэбриел Луна. Работу над проектом продолжил специализирующийся на экшене Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).

С 21 октября, Prime Video

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Сериал «Киберпанк: Бегущие по краю» / Cyberpunk: Edgerunners, 2 сезон (18+)

История наемника с бодимодификацией из мегаполиса будущего Найт-Сити. Аниме-сериал по видеоигре Cyberpunk 2077.

Netflix, 2026

Пережив потерю матери, обычный корпоративный работник Дэвид соглашается на установку военного импланта в свой организм, а после апгрейда записывается в наемники — их называют «бегущие по краю». Созданием проекта занималась студия Trigger, а музыку к нему написал легендарный Акира Ямаока, известный по саундтрекам к серии Silent Hill и другим популярным видеоиграм.

С 20 октября, Netflix

Сериал «Куда пропала Ванда» / Where's Wanda?, 2 сезон (18+)

Родители выясняют, куда исчезла их 17-летняя дочь. Продолжение немецкой черной комедии.

Frédéric Batier/Apple, 2024

Девушка-подросток Ванда пропала, полиция бездействует, и семейная пара решает самостоятельно установить прослушку в домах соседей. Выясняется, что всем вокруг есть, что скрывать. Главные роли исполнили Хайке Макач («Реальная любовь»), Аксель Штайн («Помогите, я уменьшил своих родителей!») и Леа Дринда. Среди сценаристов проекта актер Оливер Лансли («Пиарщица»).

С 21 октября, Apple TV+

Сериал «Люпен» / Lupin, 4 сезон (18+)

Книги об Арсене Люпене вдохновляют вора-профи на бесконечные авантюры. Детективный триллер с Омаром Си.

Netflix, 2025

Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество кинопроектов: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В версии Netflix вора-джентльмена как такового нет, а вот литература толкает его поклонника Ассана Диопа (Омар Си — звезда «1+1») на месть за несправедливо осужденного отца. Четвертый сезон самый известный вор Франции Диоп начнет в тюрьме.

С 23 октября, Netflix

Сериал «Место счастливчиков» / Happy's Place, 3 сезон (18+)

Сводные сестры после смерти отца остаются управлять его баром. Новый сезон ситкома о семейных отношениях.

RM Business, Nest Egg Productions, Acme Productions, Universal Television, 2025

В главных ролях комедийного сериала о силе родственных связей по-прежнему Белисса Эскобедо («Фокус-покус 2») и кантри-певица Риба Макинтайр («Дрожь земли», «Детство Шелдона»). Сценарий продолжения написал Мэтт Берри («Не та дверь»).

С 23 октября, NBC

Сериал «Молодожены» / Newlyweds, премьера (18+)

Ситком о противоположных по характеру зрелых людях, неожиданно заключивших брак. Продюсером выступила Джейми Ли Кертис.

Lionsgate Television, NBCUniversal Global Distribution, The Tannenbaum Company, Universal Television, 2026

Импульсивная Джини (Теа Леони) влюбляется в университетского профессора (Тим Дейли) — теперь предстоит жить вместе и преодолевать массу противоречий. Джейми Ли Кертис не только спродюсировала сериал, но и сыграла одну из ролей.

с 23 октября, NBC

Рубрика:
Что смотреть дома

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