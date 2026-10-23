Что смотреть дома на этой неделе: экшен «Натиск» студии A24, мультфильм «Край чудес» и новый сезон «Списка смертников» с Крисом Праттом

Боец элитного подразделения Джеймс (Крис Пратт) чудом выживает во время секретной миссии. Вернувшись домой, он узнает, что его семья погибла. Вскоре он начинает подозревать, что в этом как-то замешано его командование и политические элиты. Во втором сезоне к касту присоединились Ольга Куриленко и Гэбриел Луна. Работу над проектом продолжил специализирующийся на экшене Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).

С 21 октября, Prime Video