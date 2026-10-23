Что смотреть дома на этой неделе: экшен «Натиск» студии A24, мультфильм «Край чудес» и новый сезон «Списка смертников» с Крисом Праттом

А также — продолжение «Киберпанк: Бегущие по краю», «Молодожены» с Джейми Ли Кертис плюс новые сезоны «Люпена», «Куда пропала Ванда» и «Места счастливчиков». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Край чудес» (6+)
Художник Филя попадает в волшебный мир и спасает от гибели его обитателей. Новый мультфильм Дениса Чернова («Смешарики» и «Финник»).
Мультфильм аниматора Дениса Чернова, известного по «Смешарикам» и «Финнику» — в нем художник Филя (Андрей Левин) попадает в волшебный мир, который спрятан где-то в Сибири, заводит дружбу с его обитателями и спасает их от гибели. Также роли озвучили Сергей Голубцов, Виталия Корниенко и Леонид Каневский.
С 20 октября, «Кинопоиск», Okko, Wink
Фильм «Натиск» / Onslaught (18+)
Снайперша-отшельница защищает дочь от суперсолдат. Бодрый экшен студии A24.
Бывшая профессиональная снайперша Селеста (Адриа Архона) живет вместе с дочерью в уединении посреди пустыни. Однако когда из расположенной неподалеку секретной лаборатории сбегают вышедшие из-под контроля суперсолдаты, ей приходится вспомнить все свои армейские навыки. Экшен выпустила студия A24, а режиссером стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).
С 22 октября, «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Список смертников» / The Terminal List, 2 сезон (18+)
Морпех расследует заговор военного руководства. Боевик с Крисом Праттом о противостоянии маленького человека и госмашины.
Боец элитного подразделения Джеймс (Крис Пратт) чудом выживает во время секретной миссии. Вернувшись домой, он узнает, что его семья погибла. Вскоре он начинает подозревать, что в этом как-то замешано его командование и политические элиты. Во втором сезоне к касту присоединились Ольга Куриленко и Гэбриел Луна. Работу над проектом продолжил специализирующийся на экшене Антуан Фукуа («Великий уравнитель»).
С 21 октября, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Киберпанк: Бегущие по краю» / Cyberpunk: Edgerunners, 2 сезон (18+)
История наемника с бодимодификацией из мегаполиса будущего Найт-Сити. Аниме-сериал по видеоигре Cyberpunk 2077.
Пережив потерю матери, обычный корпоративный работник Дэвид соглашается на установку военного импланта в свой организм, а после апгрейда записывается в наемники — их называют «бегущие по краю». Созданием проекта занималась студия Trigger, а музыку к нему написал легендарный Акира Ямаока, известный по саундтрекам к серии Silent Hill и другим популярным видеоиграм.
С 20 октября, Netflix
Сериал «Куда пропала Ванда» / Where's Wanda?, 2 сезон (18+)
Родители выясняют, куда исчезла их 17-летняя дочь. Продолжение немецкой черной комедии.
Девушка-подросток Ванда пропала, полиция бездействует, и семейная пара решает самостоятельно установить прослушку в домах соседей. Выясняется, что всем вокруг есть, что скрывать. Главные роли исполнили Хайке Макач («Реальная любовь»), Аксель Штайн («Помогите, я уменьшил своих родителей!») и Леа Дринда. Среди сценаристов проекта актер Оливер Лансли («Пиарщица»).
С 21 октября, Apple TV+
Сериал «Люпен» / Lupin, 4 сезон (18+)
Книги об Арсене Люпене вдохновляют вора-профи на бесконечные авантюры. Детективный триллер с Омаром Си.
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество кинопроектов: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В версии Netflix вора-джентльмена как такового нет, а вот литература толкает его поклонника Ассана Диопа (Омар Си — звезда «1+1») на месть за несправедливо осужденного отца. Четвертый сезон самый известный вор Франции Диоп начнет в тюрьме.
С 23 октября, Netflix
Сериал «Место счастливчиков» / Happy's Place, 3 сезон (18+)
Сводные сестры после смерти отца остаются управлять его баром. Новый сезон ситкома о семейных отношениях.
В главных ролях комедийного сериала о силе родственных связей по-прежнему Белисса Эскобедо («Фокус-покус 2») и кантри-певица Риба Макинтайр («Дрожь земли», «Детство Шелдона»). Сценарий продолжения написал Мэтт Берри («Не та дверь»).
С 23 октября, NBC
Сериал «Молодожены» / Newlyweds, премьера (18+)
Ситком о противоположных по характеру зрелых людях, неожиданно заключивших брак. Продюсером выступила Джейми Ли Кертис.
Импульсивная Джини (Теа Леони) влюбляется в университетского профессора (Тим Дейли) — теперь предстоит жить вместе и преодолевать массу противоречий. Джейми Ли Кертис не только спродюсировала сериал, но и сыграла одну из ролей.
с 23 октября, NBC
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