Фотоархив оператора Параджанова, Данелии и Учителя показывают на выставке в Обществе «А-Я»

В фильмографии Клименко более 50 картин — он работал с Алексеем Учителем (снимал легендарную «Прогулку» и «Шум времени»!), Алексеем Германом («Трудно быть богом»), Рустамом Хамдамовым («Анна Карамазофф»), Сергеем Соловьевым («Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»), Сергеем Параджановым («Легенда о Сурамской крепости»), Кирой Муратовой («Познавая белый свет»), Георгием Данелией («Слезы капали») и другими выдающимися режиссерами.

«Клименко снимает фильмы, полные находок, загадок, открытий, зашифрованных метафор и образов — всего того, что делает союз режиссера и оператора успешным, а кино — событием, которое с интересом встречают и зрители, и коллеги, и жюри международных фестивалей», — говорят в Обществе «А-Я».