Фотоархив оператора Параджанова, Данелии и Учителя показывают на выставке в Обществе «А-Я»

Выставка «Мир кино Юрия Клименко» пройдет в рамках фестиваля «Послание к человеку».
В фильмографии Клименко более 50 картин — он работал с Алексеем Учителем (снимал легендарную «Прогулку» и «Шум времени»!), Алексеем Германом («Трудно быть богом»), Рустамом Хамдамовым («Анна Карамазофф»), Сергеем Соловьевым («Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»), Сергеем Параджановым («Легенда о Сурамской крепости»), Кирой Муратовой («Познавая белый свет»), Георгием Данелией («Слезы капали») и другими выдающимися режиссерами.
«Клименко снимает фильмы, полные находок, загадок, открытий, зашифрованных метафор и образов — всего того, что делает союз режиссера и оператора успешным, а кино — событием, которое с интересом встречают и зрители, и коллеги, и жюри международных фестивалей», — говорят в Обществе «А-Я».
Кадр из фильма Алексея Учителя «Прогулка», 2003 год
На выставке «Мир кино Юрия Клименко» впервые будет показан архив материалов со съемочных площадок кинооператора. Все снимки он сделал сам, ведь «фотоаппарат Клименко всегда соседствует с кинокамерой: служит инструментом для выбора натуры, изучения пейзажа, наблюдения за характерами героев, фотопроб, поиска альтернативных сюжетов и других форм миросозерцания».
Выставка «Мир кино Юрия Клименко» открыта до 22 ноября. Вход свободный в дни работы фестиваля «Послание к человеку» (до 24 октября). Далее — 200 рублей.
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