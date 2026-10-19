Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Фотоархив оператора Параджанова, Данелии и Учителя показывают на выставке в Обществе «А-Я»

Выставка «Мир кино Юрия Клименко» пройдет в рамках фестиваля «Послание к человеку».

Санкт-Петербургское Общество «А–Я», a-ya.org

В фильмографии Клименко более 50 картин — он работал с Алексеем Учителем (снимал легендарную «Прогулку» и «Шум времени»!), Алексеем Германом («Трудно быть богом»), Рустамом Хамдамовым («Анна Карамазофф»), Сергеем Соловьевым («Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»),  Сергеем Параджановым («Легенда о Сурамской крепости»), Кирой Муратовой («Познавая белый свет»), Георгием Данелией («Слезы капали») и другими выдающимися режиссерами.

«Клименко снимает фильмы, полные находок, загадок, открытий, зашифрованных метафор и образов — всего того, что делает союз режиссера и оператора успешным, а кино — событием, которое с интересом встречают и зрители, и коллеги, и жюри международных фестивалей», — говорят в Обществе «А-Я».

Кадр из фильма Алексея Учителя «Прогулка», 2003 год
Кадр из фильма Алексея Учителя «Прогулка», 2003 год

Кадр из фильма Алексея Учителя «Прогулка», 2003 год

На выставке «Мир кино Юрия Клименко» впервые будет показан архив материалов со съемочных площадок кинооператора. Все снимки он сделал сам, ведь «фотоаппарат Клименко всегда соседствует с кинокамерой: служит инструментом для выбора натуры, изучения пейзажа, наблюдения за характерами героев, фотопроб, поиска альтернативных сюжетов и других форм миросозерцания».

Что смотреть на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге? 20 картин, которые не стоит пропускать

Выставка «Мир кино Юрия Клименко» открыта до 22 ноября. Вход свободный в дни работы фестиваля «Послание к человеку» (до 24 октября). Далее — 200 рублей.

16+ 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: