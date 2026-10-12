Завершились съемки сериала «История России в 5 бутылках водки» с Евгением Вышенковым и Алексеем Золотовицким

Подошли к концу съемки документального сериала «История России в пяти бутылках водки». В кадре появятся журналисты и писатели Евгений Вышенков и Федор Погорелов, эксперты алкогольного рынка: Вениамин Грабар, Кирилл Киракозов, Эркин Тузмухамедов. В игровых сценах заняты актеры Алексей Золотовицкий, Карим Курмангалиев, Александр Алябьев, Артем Шевченко и Николай Сахаров, рэп-исполнительница «дух помоек» (Майя Чеснокова), а также московский синти-поп-дуэт «Шыша».

Над доком работает режиссер Федор Кудрявцев — в прошлом году в прокат вышло его псевдодокументальное драмеди о 90-х «Ровесник» с Александром Яценко, Анной Михалковой, Даниилом Спиваковским и Андреем Коняевым. Сериал станет экранизацией нон-фикшна «Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал» журналиста Дениса Пузырева.