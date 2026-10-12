Завершились съемки сериала «История России в 5 бутылках водки» с Евгением Вышенковым и Алексеем Золотовицким

Документальную картину по книге журналиста Дениса Пузырева снимает режиссер драмеди о 90-х «Ровесник» Федор Кудрявцев.
Подошли к концу съемки документального сериала «История России в пяти бутылках водки». В кадре появятся журналисты и писатели Евгений Вышенков и Федор Погорелов, эксперты алкогольного рынка: Вениамин Грабар, Кирилл Киракозов, Эркин Тузмухамедов. В игровых сценах заняты актеры Алексей Золотовицкий, Карим Курмангалиев, Александр Алябьев, Артем Шевченко и Николай Сахаров, рэп-исполнительница «дух помоек» (Майя Чеснокова), а также московский синти-поп-дуэт «Шыша».
Над доком работает режиссер Федор Кудрявцев — в прошлом году в прокат вышло его псевдодокументальное драмеди о 90-х «Ровесник» с Александром Яценко, Анной Михалковой, Даниилом Спиваковским и Андреем Коняевым. Сериал станет экранизацией нон-фикшна «Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал» журналиста Дениса Пузырева.
Книга Пузырева вышла в 2021 году. Автор проследил социальную, экономическую и политическую историю водки после распада СССР. В его тексте алкогольный напиток выступает точкой сборки для общественно значимых событий в России последних десятилетий.
Каждый эпизод сериала расскажет о ключевых событиях и моментах в новейшей истории России через призму алкоголя. Серию «Кремлевская» посвятят президентским выборам 1996 года и ставшей мемом коробке из-под ксерокса. Центральным персонажем серии «Путинка» станет маркетолог, который создал прославленный бренд водки. Из эпизода «Столбовая» зрители узнают, сколько готовы выложить коллекционеры за бутылку водки и из-за чего в Петербурге 90-х развернулось водочное побоище. В центре эпизода «Зеленая марка» — история главного водочного бренда 2000-х годов, который американцы оценили в миллиарды. В эпизоде «Смирнофф» расскажут, почему два главных бренда «русской водки» никогда не разливались на родине и как у России забрали «Столичную».
Проект покажут в онлайн-кинотеатре Okko. Дата премьеры появится позже.
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