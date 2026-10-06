Смотрим тизер криминальной драмы «Айда!» с Кологривым, Серебряковым, Воробьевым и Вдовиченковым

В сети появился первый тизер сериала «Айда!» с Даниилом Воробьевым, Никитой Кологривым, Алексеем Серебряковым и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. Криминальная драма, основанная на реальных событиях, расскажет об одной из первых в СССР организованных преступных группировок нового типа — банде «Тяп-Ляп» из Казани.

Режиссером «Айда!» стал один из создателей «Закрытой школы» Олег Асадулин. Главный консультант проекта — генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который участвовал в следствии по делу «Тяп-Ляп» в 1978–1980 годах.

По сюжету подросток из привилегированной семьи Гриша (Алексей Онежен) переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Чтобы выжить, он вынужден выучить жестокие правила. Наставником Гриши становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьев).