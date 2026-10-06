Смотрим тизер криминальной драмы «Айда!» с Кологривым, Серебряковым, Воробьевым и Вдовиченковым

Сериал, основанный на реальных событиях, расскажет об одной из советских подростковых ОПГ Казани.
В сети появился первый тизер сериала «Айда!» с Даниилом Воробьевым, Никитой Кологривым, Алексеем Серебряковым и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях. Криминальная драма, основанная на реальных событиях, расскажет об одной из первых в СССР организованных преступных группировок нового типа — банде «Тяп-Ляп» из Казани.
Режиссером «Айда!» стал один из создателей «Закрытой школы» Олег Асадулин. Главный консультант проекта — генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который участвовал в следствии по делу «Тяп-Ляп» в 1978–1980 годах.
По сюжету подросток из привилегированной семьи Гриша (Алексей Онежен) переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Чтобы выжить, он вынужден выучить жестокие правила. Наставником Гриши становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьев).
Данила Воробьев
Актер, играет идеолога банды Захаревича
Моя работа была направлена на то, чтобы герой был не опасным, а привлекательным, чтобы вызывал доверие. Я проанализировал огромное количество материалов о том, как психиатр того времени разговаривает с пациентами, — это особая эстетика речи, в ней много интеллекта и глубины. При этом зрителю интересно наблюдать не столько за моим персонажем, сколько за той мозаикой смыслов, дилемм, судеб и противостояний, частью которой он является. Это еще одна точка зрения на то время — про темные и светлые стороны, мужество и трусость, жажду власти, порядок и мораль.
Вместе с исполнителями главных ролей в кадре появятся актеры Алексей Онежен, Екатерина Климова, Павел Ворожцов, Павел Чинарев, Олег Каменщиков, Амаду Мамадаков, Георгий Мартиросян, Антон Артемьев, Кирилл Кузнецов, Александр Аверин и Джульетта Шабанова. В команде продюсеров — Эдуард Илоян («Слово пацана. Кровь на асфальте», «История его служанки»), Георгий Шабанов («Твое сердце будет разбито», «Холод»), Тимур Вайнштейн («Подслушано в Рыбинске») и Сергей Бобза («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»).
ОПГ «Тяп-ляп» организовала массовые драки и убийства в Казани 1970-х. В банду входило несколько сотен подростков, которые жили в районе завода «Теплоконтроль» на окраине города. Во главе группировки стояли боксер Завдат Хантимиров («Джавда»), выпускник Казанского пединститута Сергей «Скряба» Скрябин и Сергей Антипов по кличке «Антип», который отсидел несколько лет за хулиганство и грабеж еще до создания ОПГ.
Савелий Тесис
Генерал-лейтенант милиции
Я был в составе оперативно-следственной бригады, которая занималась делом банды «Тяп-Ляп». Оно было возбуждено по статье «Бандитизм», и это важно отметить — сделано это было вопреки давлению партийных органов, которые ради отчетности не хотели признавать факт появления банды в Казани в период «развитого социализма».
За время работы над сериалом — а она заняла больше пяти лет — я выступал в роли консультанта. Старался, чтобы результат получился исторически достоверным. Не мне судить о художественных достоинствах кинематографического проекта, но эта история рассказана правдиво и достоверно. В ней нет ни преувеличенной мрачности, ни натужной попытки представить то время в выигрышном виде.
Премьера «Айда!» состоится в ноябре в онлайн-кинотеатре START.
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