Юру Борисова выдвинут на «Оскар» за роль в «Искусственном интеллекте» Луки Гуаданьино

Актера Юру Борисова выдвинут на премию «Оскар» за роль сооснователя компании OpenAI Илью Суцкевера в новом фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект». Если актер пройдет отбор, номинация станет для него второй — после участия в категории «Лучшая второстепенная роль» с фильмом «Анора».

В этот раз Борисова будут продвигать в категории «Лучшая мужская роль». Также в категории «Лучшая мужская роль второго плана» на «Оскар» выдвинут Эндрю Гарфилда, который сыграл CEO компании OpenAI Сэма Альтмана.

«Искусственный интеллект» — драма об управленческом кризисе внутри OpenAI. Мировая премьера картины состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Широкий прокат за рубежом планируют в конце 2026 года, а в России фильм выйдет в январе 2027-го.