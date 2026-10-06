Юру Борисова выдвинут на «Оскар» за роль в «Искусственном интеллекте» Луки Гуаданьино

Если актер пройдет отбор, номинация станет для него второй — после «Аноры», с которой он соревновался за лучшую второстепенную роль.
Актера Юру Борисова выдвинут на премию «Оскар» за роль сооснователя компании OpenAI Илью Суцкевера в новом фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект». Если актер пройдет отбор, номинация станет для него второй — после участия в категории «Лучшая второстепенная роль» с фильмом «Анора».
В этот раз Борисова будут продвигать в категории «Лучшая мужская роль». Также в категории «Лучшая мужская роль второго плана» на «Оскар» выдвинут Эндрю Гарфилда, который сыграл CEO компании OpenAI Сэма Альтмана.
«Искусственный интеллект» — драма об управленческом кризисе внутри OpenAI. Мировая премьера картины состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Широкий прокат за рубежом планируют в конце 2026 года, а в России фильм выйдет в январе 2027-го.
Фильм Гуаданьино основан на реальных событиях, которые произошли с OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров неожиданно уволил Сэма Альтмана с поста CEO за то, что тот не всегда был честен с правлением. Инициатором увольнения якобы стал сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Microsoft заявил, что Альтман переходит работать к ним. однако вскоре Сэм вернулся в свою компанию.
В июне компания Amazon отказалась выпускать в прокат фактически готовую картину. Позже от проекта отказались Netflix, Focus Features, Warner Bros. и A24. 30 июня права на «Искусственный интеллект» выкупила студия Neon, которая выпускала в прокат «Анору».
В кадре с Борисовым и Гарфилдом появятся Моника Барбаро, Айк Баринхольц (играет Илона Маска!), Купер Кох и Купер Хоффман, Джейсон Шварцман, Билли Лурд, Зозия Мамет и Крис О’Дауд. Над сценарием работал Саймон Рич («Чудотворцы», «Американский огурчик»). Художником по костюмам стал креативный директор модного дома Dior и бывший руководитель Loewe Джонатан Андерсон.
Точная дата премьеры «Искусственного интеллекта» в России станет известна позже. Номинантов на премию «Оскар» объявят 21 января 2027 года.
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