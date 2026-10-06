Смотрим трейлер сериала «Мой друг ИИ» со Святославом Рогожаном, Каем Гетцем и Милой Ершовой

В середине октября стартует показ сериала «Мой друг ИИ». Главные роли в проекте исполнили Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), Святослав Рогожан («Встать на ноги», «Нам кранты»), Мария Абрамова («Пищеблок», «СуперИвановы»), Валентина Малыгина («Первая ракетка»), Хетаг Хинчагов («Камбэк», «Дети перемен»), а также Мила Ершова («Сводишь с ума», «Встать на ноги»). Креативным продюсером комедии с элементами мелодрамы стал создатель сериала «Трудные подростки» Алексей Воробьев.

По сюжету тихий одиннадцатиклассник Артем влюблен в одноклассницу Соню, но боится сражаться за ее сердце с главным «альфачом» класса. Все меняется, когда Артему достается тестовая программа с искусственным интеллектом, которая материализуется в образе уверенного парня-аватара. ИИ-друг учит юношу справляться со страхами, знакомиться с девушками и верить в себя, но вскоре становится понятно, что даже самый продвинутый интеллект знает о любви далеко не все.