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Кино и сериалы

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Смотрим трейлер сериала «Мой друг ИИ» со Святославом Рогожаном, Каем Гетцем и Милой Ершовой

Комедия от создателей «Трудных подростков» выйдет онлайн в октябре.

В середине октября стартует показ сериала «Мой друг ИИ». Главные роли в проекте исполнили Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), Святослав Рогожан («Встать на ноги», «Нам кранты»), Мария Абрамова («Пищеблок», «СуперИвановы»), Валентина Малыгина («Первая ракетка»), Хетаг Хинчагов («Камбэк», «Дети перемен»), а также Мила Ершова («Сводишь с ума», «Встать на ноги»). Креативным продюсером комедии с элементами мелодрамы стал создатель сериала «Трудные подростки» Алексей Воробьев.

По сюжету тихий одиннадцатиклассник Артем влюблен в одноклассницу Соню, но боится сражаться за ее сердце с главным «альфачом» класса. Все меняется, когда Артему достается тестовая программа с искусственным интеллектом, которая материализуется в образе уверенного парня-аватара. ИИ-друг учит юношу справляться со страхами, знакомиться с девушками и верить в себя, но вскоре становится понятно, что даже самый продвинутый интеллект знает о любви далеко не все.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Wink
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Wink
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Wink
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Wink

Режиссер сериала — Евгений Пузыревский («Бывшая», «Шеф»). За атмосферу в кадре отвечал оператор Владислав Политик («Хит», «Зенит навсегда»).

Первые четыре эпизода «Мой друг ИИ» выйдут в онлайн-кинотеатре Wink 8 октября. Все восемь серий покажут спустя неделю.

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