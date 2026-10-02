Никита Кологривый появится в спецэпизоде сериала «Камбэк»

По сюжету главные герои отправляются в Волгоград на концерт Андрея Губина.
Никита Кологривый сыграет антагониста в спецэпизоде драматического сериала «Камбэк». К своим ролям в проекте «Камбэк. В лето» вернутся Александр Петров, Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов и Григорий Столбов.
Первый и пока единственный сезон «Камбэка» вышел в 2025-м. Режиссером сериала выступил Динар Гарипов, известный по сериалу «Прелесть». Детективная драма в декорациях Нижнего Новгорода нулевых рассказала о потерявшем память бездомном по прозвищу Компот (Александр Петров), который случайно спас компанию подростков. В ответ друзья попытались помочь Компоту выяснить, кто он и что же с ним произошло.
Действие нового 90-минутного эпизода развернется летом 2005 года. По сюжету друзья вместе с Компотом отправляются в Волгоград на концерт Андрея Губина, но по дороге встречают опасного противника Блайнда (его играет Кологривый).
К съемкам продолжения приступили в августе. Сцены с концертом Губина снимали на стадионе в Жуковском. Шоураннерами выступили Алексей Иванов и Александр Белов.
Одновременно со спецэпизодом запустили производство второго сезона. Действие поместят в 2006-й, а герои-школьники вступят во взрослую жизнь. Съемки пройдут в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде. Премьеру нового сезона планируют на 2027 год.
Спецэпизод «Камбэк. В лето» выйдет в декабре 2026-го на «Кинопоиске».
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