Начались съемки комедии «Алмазная долина» с Константином Плотниковым и Павлом Деревянко

Вместе с Плотниковым и Деревянко в кадре появятся Екатерина Зингер (Вера во втором сезоне «Анатомии убийства»), Сергей Чихачев (Николай из «Кибердеревни»), Григорий Кокоткин (Хранитель из «Вампиров средней полосы»), Александр Пашков (Артист из «Триггера»), Екатерина Мадалинская (Рита из «Триггера») и Марина Вольхина (блогер Софья в «Медиаторе»).

Продюсирует «Алмазную долину» Анжелика Пашкова («Министерство Всего Хорошего»). Оператором картины стал Карим Имамиев («Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме»).

Дата премьеры станет известна позже.

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