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Начались съемки комедии «Алмазная долина» с Константином Плотниковым и Павлом Деревянко

По сюжету фильма охотник за сокровищами устраивается садовником в элитный коттедж.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Студии 12» / фото: Валентин Блох

В Подмосковье стартовали съемки приключенческой комедии «Алмазная долина». Главные роли в проекте исполнят звезда сериала «Король и Шут» Константин Плотников и актер Павел Деревянко. Режиссером фильма выступил Юрий Шаров («ВИА "Васильки"»).

По сюжету после срока за неудачное ограбление музея Аркадий возвращается за припрятанным сокровищем — «Кольцом императрицы». Обнаружив на месте тайника элитный коттедж, он устраивается туда садовником.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Студии 12» / фото: Валентин Блох
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Студии 12» / фото: Валентин Блох
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Студии 12» / фото: Валентин Блох
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Студии 12» / фото: Валентин Блох

Вместе с Плотниковым и Деревянко в кадре появятся Екатерина Зингер (Вера во втором сезоне «Анатомии убийства»), Сергей Чихачев (Николай из «Кибердеревни»), Григорий Кокоткин (Хранитель из «Вампиров средней полосы»), Александр Пашков (Артист из «Триггера»), Екатерина Мадалинская (Рита из «Триггера») и Марина Вольхина (блогер Софья в «Медиаторе»).

Продюсирует «Алмазную долину» Анжелика Пашкова («Министерство Всего Хорошего»). Оператором картины стал Карим Имамиев («Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме»).

Дата премьеры станет известна позже.

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