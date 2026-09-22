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Бараш или Митя Карамазов: сможете отличить философию «Смешариков» от прозы Достоевского?

Елки-иголки! В издательстве «Эксмо» вышла книга «Смешарики: цитаты, которые мы “случайно” выучили наизусть». Редакция Собака.ru собрала 20 философских отрывков (от воспоминаний Кар-Карыча до монологов Бараша!) и предлагает вам проверить интуицию: получится угадать, где мудрости мультипликационных жителей Ромашковой долины, а где экзистенциальные размышления русского классика из «Бесов», «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых» и «Записок из подполья»? Ответы — под цитатами.

генерация ChatGPT / Диляра Керимбаева, Собака.ru

«Красота — очень важная штука. Можно жить без пирожных и без велосипеда с фонариком, без каруселей и без медалей за первое место тоже можно как-то жить. Можете мне не верить, но я знал мальчика, который умудрялся жить даже без телевизора, а вот без красоты жить никак нельзя».

Это была разминка. Конечно, «Смешарики»!

«Я хотел как лучше, а получилось еще хуже, чем всегда. Я шел ко всем с добрыми намерениями, и все рушилось. Я шел за любовью, а вызывал лишь слезы. Меня никто не стал любить больше. Может, творить добро — это не мое?! Может, я должен играть на другой стороне?»

Тоже не Федор Михайлович. Но челлендж уже сложнее.

«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

Вообще-то это повесть «Записки из подполья». Узнали?

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«Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть. А порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Или вот какой смысл умываться по утрам? Чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был, но куда-то затерялся».

Нам не верится, но это Бараш.

«Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

«Бесы» Достоевского!

«Силы небесные, если вам не безразлична судьба искусства, сделайте так, чтобы я оказался в полном-полном одиночестве».

Мудрость Бараша все еще не превзойти.

Изображение предоставлено Собака.ру издательством «Эксмо»

«Ну вот зачем, зачем я такая нежная, такая деликатная, если никто вокруг не в состоянии этого оценить?!»

Нет, не Настасья Филипповна, а Нюша.

«Чтоб умно поступать — одного ума мало».

Ну это же школьная программа! «Преступление и наказание».

— Который час?

— Самое время быть реалистом!

Сложный раунд. Победа за Ромашковой долиной.

— Чем больше трудностей, тем лучше. В трудностях познается характер.

— А может, некоторым лучше и не знать про свой характер! Вдруг ты такое узнаешь, что жить потом не захочется.

Сила — в правде. А правда — в «Смешариках».

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«Мне не нужен опыт. Мне нужен отдых и горячий чай. Больше мне ничего не нужно».

Разделяем настроения Бараша.

«Интересно, если, к примеру, пахнуть как конфета, у окружающих будет появляться желание съесть тебя? В духовном смысле».

Вновь тот же гений.

«Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь».

На этот раз — Митя Карамазов.

— Если я смотрю на горы один, то горы как горы, ничего особенного, но если рядом посадить что-то вроде тебя, то горы вдруг превращаются в ГОРЫ.

— Хорошо, ты смотришь на горы, тебе интересно, но я тоже должна делать что-то интересное. Например, есть конфеты. В следующий раз захочешь посмотреть на ГОРЫ, приноси конфеты!

Откровения «Смешариков».

Изображение предоставлено Собака.ру издательством «Эксмо»

— Нельзя сразу страдать всем вместе. Это по крайней мере невежливо.

— Да, надо страдать по очереди.

— По очереди? А кто последний?

— Мы страдать будем долго. Минут двадцать минимум. Так что у тебя есть время пойти пока повеселиться.

Не верьте стереотипам: не все цитаты про страдания — авторства Достоевского!

«Молчать — большой талант».

Выяснили мы из «Бесов».

— А вы что тут делаете?

— Мы копаем дыру, чтобы, когда ветер будет на той стороне земли, он был и здесь.

— Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк. Это вредно для организма.

Совунье не нужны карты Таро, чтобы выдавать точнейшие предсказания.

Изображение предоставлено Собака.ру издательством «Эксмо»

— Надо побольше прогреться, чтобы на всю зиму хватило.

— А если не хватит?

— Лучше не думать об этом.

Согласны, Крош.

«Мне нельзя есть пирог. Я не хотел его есть. А если не хотел, значит, и не ел! Потому что, когда есть сила воли, ты говоришь себе, что этот пирог ты не хочешь… и ешь! Точнее, не ешь».

Не похоже на оговорку Федора Михайловича... Кар-Карыч, куда же делся пирог?

«Ты чувствуешь вкус настоящей жизни, потому что у тебя есть он… Огурец от Копатыча».

Бонус для прошедших тест до конца. Ну и для тех, кто искренне уважает соленья!

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