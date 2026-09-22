Бараш или Митя Карамазов: сможете отличить философию «Смешариков» от прозы Достоевского?

«Мне не нужен опыт. Мне нужен отдых и горячий чай. Больше мне ничего не нужно».

Разделяем настроения Бараша.

«Интересно, если, к примеру, пахнуть как конфета, у окружающих будет появляться желание съесть тебя? В духовном смысле».

Вновь тот же гений.

«Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь».

На этот раз — Митя Карамазов.

— Если я смотрю на горы один, то горы как горы, ничего особенного, но если рядом посадить что-то вроде тебя, то горы вдруг превращаются в ГОРЫ.

— Хорошо, ты смотришь на горы, тебе интересно, но я тоже должна делать что-то интересное. Например, есть конфеты. В следующий раз захочешь посмотреть на ГОРЫ, приноси конфеты!